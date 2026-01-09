Shukra Gochar 2026: 13 जनवरी से सतर्क रहें ये 3 राशियां, परेशानी खड़ा करेगा साल का पहला शुक्र गोचर

संक्षेप: Shukra Gochar 2026: साल का पहला शुक्र गोचर 13 जनवरी से होने जा रहा है। इस दिन शुक्र ग्रह धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस दौरान कई राशियों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं 3 राशियों की जिंदगी में उथल-पुथल मचने वाली है।

2026 First Sukra Gochar: साल 2026 सूर्य का साल है। ऐसे में तमाम राशियों को राहत मिलेगी। हालांकि ग्रहों की बदलती चाल के दौरान कुछ को अग्निपरीक्षा भी देनी पड़ सकती है। अगले हफ्ते ही शुक्र का गोचर होने वाला है। आसान सी भाषा में समझा जाए तो जब भी शुक्र ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जाता है तो इस क्रिया को ही शुक्र गोचर कहा जाता है। शुक्र गोचर से प्रभावित होने वाली राशियों के वैवाहिक जीवन और सुख-सुविधाओं पर असर पड़ता है। बता दें कि इस साल का पहला शुक्र गोचर जनवरी के महीने में ही होने वाला है।

हिंदू पंचांग के अनुसार ये गोचर 13 जनवरी 2026 को होगा। इस समय शुक्र धनु राशि में हैं। 13 जनवरी को इस राशि से निकलकर शुक्र मकर राशि में जाएंगे। शुक्र का ये गोचर कुछ लोगों को लाभ देगा। तो वहीं ये कई लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होगा। इस दौरान कुल 3 राशियों की जिंदगी में शुक्र का गोचर उथल-पुथल मचाने वाला है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर ये स्थिति 6 फरवरी तक जस की तस रहने वाली है। नीचे जानें इन राशियों के बारे में...

मेष राशि मेष राशि वालों पर इस गोचर का सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को पैसों से जुड़े हर फैसले को बड़े ही ध्यान से लेना है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान इस राशि वालों का खर्चा अचानक ही बढ़ जाए। साथ ही इन लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि इनकी ग्रोथ जैसे रुक सी गई हो। चाहे हो बिजनेस से जुड़े लोग हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे लोग। हर किसी को इस दौरान सावधान रहना है। इस दौरान अगर आप शांत रहेंगे तो चीजें कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगी। शुक्र के गोचर के चलते ही आपके परिवार में लड़ाई जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

कन्या राशि शुक्र के गोचर से कन्या राशि वालों की जिंदगी में भी उथल-पुथल मचेगी। इस दौरान इस राशि के लोगों को अपने खर्चे पर कंट्रोल करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चीजें हाथ से निकलती चली जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही ऐसा लगने लगेगा कि लाइफ में कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। बस आपको करना क्या है? शुक्र के गोचर वाले टाइम पीरियड में शांत रहना है। किसी भी चीज पर ज्यादा रिएक्ट ना करें। इधर-उधर खर्चा करने का बहुत मन होगा लेकिन आपको ये चीज रोकनी है। आपको हड़बड़ी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है।

धनु राशि साल का पहला शुक्र गोचर धनु राशि के जातकों को भी बहुत परेशान करने वाला है। 13 से 6 फरवरी के बीच मन शांत नहीं रहेगा। पैसों की कमी हो सकती है। ऐसे में कहीं भी खर्चा करने से पहले कई बार सोच लें। साथ ही हो सकता है कि कोई बदलाव आपको परेशान करें। ऐसे में हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। प्रोफेशनल लाइफ में काम बढ़ेगा लेकिन ग्रोथ मन मुताबिक नहीं होगा। चिड़चिड़ापन होगा। इस वजह से आपकी लाइफ में तनाव की स्थिति पैदा होगा। अपनी हेल्थ को इस दौरान नजरअंदाज ना करें। टेंशन की वजह से आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करने वाले हैं। ऐसे में पहले से ही सतर्क रहें।