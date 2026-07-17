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अगले 20 दिन इन राशियों के लिए रह सकते हैं खास, शुक्र की कृपा से राजा के समाान बिताएंगे जीवन

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान
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शुक्र के कन्या राशि में रहने से अगले 20 दिन मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए शुभ माने जा रहे हैं। इस दौरान करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने, नई जिम्मेदारियां मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के भी संकेत हैं।

अगले 20 दिन इन राशियों के लिए रह सकते हैं खास, शुक्र की कृपा से राजा के समाान बिताएंगे जीवन

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, वैभव, धन, प्रेम, सुंदरता और ऐशो-आराम का कारक ग्रह माना जाता है। इस समय शुक्र कन्या राशि में हैं और 6 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में अगले 20 दिन कुछ राशियों के लिए काफी शुभ माने जा रहे हैं। मान्यता है कि इस दौरान इन राशियों के लोगों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और नई सफलता के रास्ते खुल सकते हैं।

आइए जानते हैं किन राशियों पर आने वाले 20 दिनों तक शुक्र की कृपा रहेगी

मेष राशि- अगले 20 दिन आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी फायदा होने के योग हैं। आय बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रह सकती है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा होने की संभावना है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

तुला राशि- शुक्र तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं। ऐसे में इस राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है। नौकरी और कारोबार में लाभ मिल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। खर्च पर नियंत्रण रहेगा और बचत बढ़ने की संभावना है।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अगले 20 दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय कई मामलों में अनुकूल रह सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। कारोबार में नई डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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