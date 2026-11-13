22 नवंबर को तुला राशि में आएंगे शुक्र, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत
Shukra Gochar 2026: 22 नवंबर 2026 को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र का यह गोचर प्रेम, विवाह, धन और सुख-सुविधाओं के लिहाज से खास माना जा रहा है।
Shukra Gochar 2026: नवंबर के आखिरी दिनों में शुक्र की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 22 नवंबर को शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। खास बात यह है कि तुला शुक्र की अपनी राशि है। ऐसे में इस गोचर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में सुधार आ सकता है तो कुछ को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी कई राशियों के लिए समय अच्छा रहने के संकेत हैं।
कब होगा शुक्र का राशि परिवर्तन?
पंचांग के अनुसार, 22 नवंबर 2026 को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस राशि में 1 जनवरी 2027 तक रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। दरअसल, शुक्र ने सितंबर में भी तुला राशि में प्रवेश किया था, लेकिन अक्टूबर में वक्री होने के बाद 6 नवंबर को वापस कन्या राशि में चले गए थे। अब 22 नवंबर को शुक्र दोबारा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार उनकी चाल मार्गी रहेगी।
शुक्र के तुला राशि में आने से क्या बदलेगा?
ज्योतिष में शुक्र को प्रेम और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा धन, कला, सुंदरता और भौतिक सुख-सुविधाओं पर भी शुक्र का प्रभाव माना जाता है। तुला राशि में शुक्र अपनी ही राशि में होते हैं। इसलिए इस गोचर को इनसे जुड़े मामलों के लिए खास माना जाता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर करने का मौका मिल सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है। वहीं नौकरी और कारोबार में रचनात्मक काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि आर्थिक मामलों में केवल उम्मीद के भरोसे कोई बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा।
इन 5 राशियों के लिए खास रह सकता है शुक्र का गोचर
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन दूर करने का मौका मिलेगा। विवाह योग्य लोगों की बात आगे बढ़ सकती है। कारोबार में साझेदारी से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। हालांकि किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें।
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए यह समय प्रेम और रचनात्मक कामों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। नौकरी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को अपनी योजनाओं से लाभ मिलने की उम्मीद है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
कर्क राशि: कर्क राशि वालों के घर-परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। घर की सजावट, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। माता के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। नौकरी में कामकाज की स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। कारोबार में नए ग्राहकों से संपर्क बन सकता है। हालांकि घरेलू खर्च बढ़ने की आशंका भी रहेगी।
तुला राशि: शुक्र का गोचर तुला राशि में ही होने जा रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह बदलाव खास माना जा रहा है। व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन में चल रही परेशानियां कम होने की उम्मीद है। नौकरी में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कारोबार में भी नए संपर्क बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं।
धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आय और लाभ के मामलों में अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। मित्रों और परिचितों के सहयोग से कोई नई योजना शुरू हो सकती है। हालांकि कमाई के साथ बचत पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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