शुक्र अपनी प्रिय राशि तुला में करेंगे प्रवेश, 22 नवंबर से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत
22 नवंबर 2026 को शुक्र कन्या राशि से निकलकर अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुक्र का अपनी राशि में गोचर शुभ माना जाता है। इसका असर मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है।
Shukra Gochar 2026: नवंबर के आखिरी दिनों में शुक्र अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 3 दिन बाद यानी 22 नवंबर को शुक्र कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि तुला शुक्र की अपनी राशि है। ज्योतिष में शुक्र का अपनी ही राशि में होना शुभ माना जाता है। शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में उनका तुला राशि में प्रवेश कुछ राशियों के लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी करने वालों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं। कारोबारियों को लाभ हो सकता है। वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ने के संकेत हैं।
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इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ
मेष राशि: शुक्र का गोचर आपके लिए कई मामलों में अच्छा रह सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। लंबे समय से रुके काम भी आगे बढ़ सकते हैं।
वृषभ राशि: शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। उनका तुला राशि में प्रवेश आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा।
मिथुन राशि: शुक्र का यह गोचर आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। रचनात्मक काम से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलने के योग हैं।
सिंह राशि: शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नौकरी और कारोबार में अनुकूल अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।
तुला राशि: शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में निखार आएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या तरक्की मिल सकती है। कारोबार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं।
शुक्र गोचर क्यों है खास?
ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख, प्रेम, धन और वैभव का कारक माना जाता है। तुला राशि में शुक्र की स्थिति मजबूत मानी जाती है। इसलिए इस गोचर को इनसे जुड़े मामलों के लिए अनुकूल माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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