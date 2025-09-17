Shukra Gochar 2025 in tula rashi know October tak kin rashiyon ke liye labh ke yog सिंह राशि में जाकर शुक्र अक्टूबर तक किन राशियों को देंगे लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shukra Gochar 2025 in tula rashi know October tak kin rashiyon ke liye labh ke yog

सिंह राशि में जाकर शुक्र अक्टूबर तक किन राशियों को देंगे लाभ के योग

Shukra Gochar 2025:आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात 03:20 बजे शुक्र का गोचर चन्द्रमा की राशि कर्क से सूर्य की राशि सिंह में हो गया है। सिंह राशि में शुक्र का जाना कई राशियों के लिए लाभ के योग बना रहा है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठीWed, 17 Sep 2025 04:12 PM
सिंह राशि में जाकर शुक्र अक्टूबर तक किन राशियों को देंगे लाभ के योग

आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात 03:20 बजे शुक्र का गोचर चन्द्रमा की राशि कर्क से सूर्य की राशि सिंह में हो गया है। सिंह राशि में शुक्र का जाना कई राशियों के लिए लाभ के योग बना रहा है। शुक्र इस राशि में 9 अक्टूबर तक रहेंगे और विभिन्न राशियों को लाभ देंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद दिवाली के बाद ये तुला राशि में जाएंगे। 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार तक सिंह राशि में रहकर शुक्र इन राशियों को कराएंगे लाभ

मेष : बुद्धिमता में वृद्धि होगी। नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति आएगी। लाभ में वृद्धि होगी ।जुआ लॉटरी सट्टा तथा शेयर बाजार में से अचानक लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। धन में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों को लेकर मन प्रसन्न रहेगा। आकर्षण में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों से प्रगति होगी।

वृष : सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। धन में वृद्धि होगी। कुटुंब एवं पारिवारिक जनों के साथ सहयोग सानिध्य बढ़ेगा। बड़ी उम्र की महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पद, प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगी। मनोबल में स्थिरता बनी रहेगी।

सिंह : मानसिक प्रसन्नता में वृद्धि होगी। आकर्षण में वृद्धि होगी। नए आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगति हो सकती है। नेत्र रोग में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। पुरुषार्थ में सामान्य अवरोध हो सकती है। दैनिक आय एवं लाभ में वृद्धि होगी।

तुला : आय एवं लाभ की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। कूटनीति में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। धार्मिक रुचि में वृद्धि होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य को लेकर सामान्य तनाव हो सकता है। अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगी।

मकर : पारिवारिक एवं धर्म संबंधित कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आंतरिक रूप में वृद्धि हो सकती है। प्रेम प्रसंग में बदनामी हो सकती है। अचानक ऋण अर्थात कर्ज में वृद्धि हो सकती है। सर्दी, खांसी, एलर्जी की समस्या हो सकती है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

