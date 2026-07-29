3 दिन बाद वृषभ, धनु, मकर और वृश्चिक राशि को बड़ा लाभ, शुक्र गोचर से लगेगा खुशियों का जैकपॉट
आज से 3 दिन बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस परिवर्तन का लाभ कुल 4 राशियां उठाने वाली हैं। जानिए शुक्र गोचर से वृषभ, धनु, मकर और वृश्चिक राशि के जातकों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे?
अगस्त महीने की शुरुआत कुछ राशियों की जिंदगी में राहत भरे पल ला सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वृषभ, धनु, वृश्चिक और मकर राशि वालों पर किस्मत मेहरबान होने वाली है और इसकी वजह 1 अगस्त को होने वाला शुक्र गोचर है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र ग्रह जिंदगी में प्रेम से लेकर धन-वैभव और सुख-सुविधाएं लेकर आता है। ऐसे में 1 अगस्त को होने वाला ये परिवर्तन इन राशियों के लिए खुशियों का जैकपॉट मिलने जैसा ही होगा।
आज से 3 दिन बाद शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। इस राशि में शुक्र 2 सितंबर तक विराजमान रहने वाले हैं। जानिए आखिर इन चारों राशि के जातकों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे?
वृषभ राशि वालों को मिलेगी राहत
1 अगस्त से वृषभ राशि वालों के सारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। लंबे समय से अगर किसी डील के पूरे होने का इंतजार था या फिर कोई दूसरी प्लानिंग थी तो अब उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं रिश्ते भी पहले से मजबूत होते नजर आएंगे। आर्थिक मामले में अच्छे संकेत मिलेंगे और इससे मन भी खुश रहने वाला है।
धनु राशि को मिलेगा मेहनत का फल
शुक्र गोचर से धनु राशि वालों को भी राहत मिलने वाला है। इस गोचर को नौकरी-बिजनेस के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में सीनियर की तारीफ मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के आसार हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील मिलेगी तो वहीं कुछ लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। अब ऐसे में जब मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा तो कॉन्फिडेंस में अपने आप वृद्धि होने लगेगी।
वृश्चिक राशि को होगा धन लाभ
शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करते ही वृश्चिक राशि वालों की किस्मत भी रंग लाएगी। शुक्र का ये गोचर इस राशि के जातकों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर लंबे समय से कहीं पर पैसा अटका हुआ था तो उसके मिलने की संभावना बनेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। किसी करीबी के जरिए इस राशि के जातकों का जरूरी काम पूरा होने की संभावना है। परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा।
मकर राशि को मिलेंगे नए मौके
मकर राशि के जातकों की जिंदगी में भी शुक्र का ये गोचर राहत लेकर आ सकता है। इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। ऐसे में पैसों से जुड़ी कोई भी दिक्कत धीरे-धीरे खत्म होती दिखेगी। कहीं पर घूमने की प्लानिंग बन सकती है जिससे मन खुश रहेगा। काम में अब तक जो बाधाएं आती रही हैं उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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