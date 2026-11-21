5 दिसंबर 2026 को तुला राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बनेगा। जानिए इस शुभ संयोग से कन्या, तुला, मेष, कुंभ और मकर राशि वालों के करियर और धन में क्या बड़े बदलाव आएंगे।

शुक्र और चंद्रमा की युति को ज्योतिष में सुख-सुविधा, प्रेम, कला और रचनात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। दिसंबर की शुरुआत में इन दोनों ग्रहों की युति से कलात्मक योग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 4 दिसंबर की रात चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र पहले से विराजमान रहेंगे। ऐसे में 5 दिसंबर से इस युति का प्रभाव देखने को मिलेगा। मान्यता है कि इससे कुछ राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं किन चार राशियों के लिए यह समय शुभ रह सकता है।

शुक्र-चंद्रमा की युति से बनेगा कलात्मक योग वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, कलात्मक योग बनता है। इस योग का संबंध कला, संगीत, लेखन, फैशन और रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जाता है। इस बार 4 दिसंबर की रात चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से मौजूद शुक्र के साथ युति बनाएंगे। इसका प्रभाव 5 दिसंबर से विशेष रूप से देखा जा सकता है।

कन्या राशि: करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्रमा की युति अच्छे अवसर लेकर आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का फल मिलने के योग हैं। लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे जातकों को भी अनुकूल प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी रह सकता है। किसी पुराने काम से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है।

तुला राशि: धन और सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इसी राशि में चंद्रमा के आने से दोनों ग्रहों की युति बनेगी। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह समय खास माना जा रहा है। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। आय के नए रास्ते खुलने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे जातकों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी।

शुक्र और चंद्रमा की युति से 5 दिसंबर 2026 से कलात्मक योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस योग से कन्या, तुला, मेष और कुंभ राशि के जातकों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। किसी को प्रमोशन तो किसी को नई नौकरी और कमाई के अवसर मिल सकते हैं। अपनी कुंडली में शुक्र-चंद्रमा की स्थिति, इस योग का प्रभाव और करियर व धन से जुड़े भविष्य के सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मेष राशि: नौकरी और कारोबार में खुलेंगे नए रास्ते मेष राशि के जातकों के लिए यह युति करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ प्रमोशन के अवसर भी बन सकते हैं। कारोबारियों को कोई अच्छी डील मिलने या पुराने व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते से पहले जरूरी जानकारी जरूर जुटाएं।

कुंभ राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, परेशानियां होंगी कम कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और चंद्रमा की युति सकारात्मक बदलाव ला सकती है। करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें दूर होने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को मुनाफा बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने संपर्क के जरिए भी लाभकारी प्रस्ताव मिलने की संभावना है। सुख-सुविधाओं पर खर्च करने की योजना पूरी हो सकती है। इस दौरान अपनी योजनाओं पर भरोसा रखें और अवसरों का सही इस्तेमाल करें।