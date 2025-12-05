शुक्र होने वाले हैं अस्त, राशियों पर असर, खरमास होंगे शुरू, विवाह मुहूर्त पर लगेगा ब्रैक

संक्षेप: 16 दिसंबर से खरमास भी शरू हो रहे हैं और इससे पहले शुक्र अस्त हो रहे हैं। इसलिए विवाह 11 दिसंबर से बंद हो जाएंगे। 11 दिसंबर से विवाह के मुहूर्त बंद रहेंगे। दरअसल शुक्र के अस्त होने पर विवाह नहीं किए जाते हैं,

16 दिसंबर से खरमास भी शरू हो रहे हैं और इससे पहले शुक्र अस्त हो रहे हैं। इसलिए विवाह 11 दिसंबर से बंद हो जाएंगे। 11 दिसंबर से विवाह के मुहूर्त बंद रहेंगे। दरअसल शुक्र के अस्त होने पर विवाह नहीं किए जाते हैं, विवाह में गुरु और शुक्र का तारा देखा जाता है, अगर गुरु और शु्क्र में से कोई एक भी अस्त होता है तो विवाह नहीं होते हैं। आज 5 दिसंबर से पौष मास लग रहा है। इसके बाद 11 दिसंबर को शुक्र के अस्त होने के कारण शादी का आखिरी मुहूर्त 11 को है। इसके बाद खरमास 15 दिसंबर से लग रहे हैं, इसलिए विवाह और मांगलिक कार्यों पर ब्रैक लग जाएगा। शुक्र 11 दिसंबर, 2025 से अस्त हो रहे हैं और कुल 53 दिनों तक अस्त रहेंगे और फिर वे 1 फरवरी, 2026 को उदित होंगे। इसके बाद से विवाह के मुहूर्त खुलेंगे। आपको बता दें कि शुक्र सुख, वैभव, प्रेम, धन, दौलत, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख के दाता हैं, इनके अस्त होने से कई राशियों पर भी असर होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शक्र अस्त का किन राशियों पर प्रभाव

वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र के अस्त होने से बिजनेस और नौकरी में सफलता के योग बनेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लाभ देगा। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। लोन की स्थिति भी सुधरेगी। मकर राशि वालों की लवलाइफ और आर्थिक स्थिति में पहले से और भी अधिक सुधार आएगा। 15 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ खरतास समाप्त होगा, लेकिन शुक्रास्त होने की वजह से विवाह का शुभ समय एक फरवरी से ही शुरू होगा।



नए साल 2026 में फिर कब से शुरू होंगे विवाह मुहूर्त विवाह-संस्कार सहित सभी शुभ कार्य 14 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान बैंड-बाजा, बारात, पंडाल और जश्न का माहौल थम जाएगा। 11 दिसंबर से शुक्रास्त, 16 दिसंबर से शुरू हो रहे खरमास मांगलिक कार्यों पर पूर्ण विराम लगा देगा। यह अवधि 14 जनवरी तक चलेगी। जबकि शुक्रास्त का प्रभाव 31 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद फरवरी से शुभ मुहूर्त दोबारा शुरू होंगे। जबकि शुक्र पश्चिम दिशा में उदये होंगे और मांगलिक कार्य पुन: सुचारू हो सकेगा। इसके आलाव शुभ मुहूर्त के थमने से लाखों के करोबार पर ब्रेक लग जाएगा।