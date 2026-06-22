22 जून से 3 जुलाई तक इन 4 राशियों के लोग रहें सतर्क, शुक्र नक्षत्र गोचर बढ़ाएगा टेंशन, राहत के उपाय
Venus ashlesha nakshatra transit 2026: आज 22 जून को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्र के नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को लाभ होगा, जबकि कुछ राशियों की परेशानी बढ़ सकती है। जानें शुक्र कृपा पाने के उपाय भी।
Venus Transit in ashlesha nakshatra 22 June 2026: धन-संपदा के कारक शुक्र जब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो सभी 12 राशियों पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, 22 जून 2026 को शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और 3 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध और शुक्र के बीच मित्रता का भाव है। लेकिन कई शुक्र की जन्मकुंडली में स्थिति के आधार पर ही जातक को शुभ-अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र गोचर कई राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करेगा, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र गोचर किन राशियों की टेंशन बढ़ा सकता है।
शुक्र नक्षत्र गोचर से इन दो राशियों को सबसे ज्यादा मिलेगा लाभ
1. वृषभ राशि- शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। यह नक्षत्र आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। नई जॉब या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, जिनका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं का बढ़-चढ़कर आनंद लेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा।
2. तुला राशि- तुला राशि के लिए शुक्र नक्षत्र गोचर शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इस समय नौकरी-चाकरी की स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। धन का आवक बढ़ेगा। खर्च में कमी महसूस करेंगे। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र गोचर: इन 4 राशियों के लिए रहें सतर्क
1. मेष राशि- मेष राशि के लिए यह समय अनुकूल नहीं माना जा रहा है। इस समय धन हानि के संकेत हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उच्चाधिकारियों के साथ वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखें।
2. मिथुन राशि- शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से मिथुन राशि को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। आपका धन कहीं फंस या अटक सकता है। बेकार के खर्चे आपके आर्थिक बजट को हिला सकते हैं।
3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला नहीं लें। ऑफिस में किसी पर भरोसा करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
4. कन्या राशि- कन्या राशि वालों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। अज्ञात भय सताएगा। किसी नए काम की शुरुआत से बचें। धन से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है।
शुक्र कृपा पाने के आसान उपाय-
1. शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चीनी और मिठाई आदि का दान करना चाहिए।
2. मां लक्ष्मी का विधि-विधान से शुक्रवार को पूजन करना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए।
3. शुक्रवार का व्रत करना शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान