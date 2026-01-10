Hindustan Hindi News
इस वर्ष विवाह के मुहूर्त कम, वाहन खरीद के मुहूर्त अधिक हैं

संक्षेप:

Shubh vivah muhurat 2026: नया साल 2026 नई शुरुआत और नए सपनों का साल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष विवाह के मुहूर्त कम, वाहन खरीद के मुहूर्त अधिक हैं

Jan 10, 2026 07:49 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, मुख्य संवाददाता
इस वर्ष मांगलिक कार्यक्रमों में शहनाई की मंगल ध्वनि कम सुनाई देगी, जबकि वाहनों के हॉर्न का शोर अधिक रहेगा। इसका कारण यह है कि इस वर्ष विवाह के मुहूर्त कम हैं, जबकि वाहन खरीद के मुहूर्त अधिक हैं।

वर्ष के दस महीने वाहन खरीद के लिए शुभ माने जाएंगे, जबकि विवाह के मुहूर्त केवल आठ महीनों में मिलेंगे। इस वर्ष अलग-अलग महीनों में कुल 33 विवाह मुहूर्त हैं, जिनमें से पूर्ण रूप से शुद्ध मुहूर्तों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। वहीं, दस महीनों में वाहनों की खरीद के 58 मुहूर्त मिलेंगे। अचल संपत्ति की खरीद के लिए सबसे अधिक 78 मुहूर्त मिलेंगे। सबसे कम मुहूर्त गृह प्रवेश के लिए हैं, इस वर्ष सात महीनों में कुल 18 मुहूर्त हैं।

ज्योतिषाचार्य पं. विकास शास्त्री के अनुसार 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खरमास और 15 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक शुक्र अस्त होने के कारण शुभ मुहूर्त नहीं हैं। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मास के कारण विवाह नहीं हो सकेंगे। 17 मई से 15 जून तक अधिक ज्येष्ठ मास में शहनाई नहीं बजेगी।

विवाह के मुहूर्त

फरवरी: 4, 5, 10, 13, 20, 21

मार्च: 9, 10, 11, 12

अप्रैल: 20, 21, 26

मई: 5, 6, 7, 8

जून 19, 20, 23, 26, 27, 28

जुलाई: 6,7

नवंबरः 21, 24, 25, 26

दिसंबर 2, 3, 11, 12

वाहन खरीदारी के मुहूर्त

फरवरी 6, 7, 9, 11, 12, 18, 21

मार्च: 5, 7, 9, 16, 21, 25

अप्रैल 17, 18, 20, 23, 24

मई: 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15

जून: 17, 22, 24, 27

जुलाई 2, 4, 9, 11, 12

अगस्त 17, 20, 22, 26, 28

सितंबर 4, 7, 13, 14, 17, 18, 23, 24

नवंबर 11, 12, 16, 25, 26, 28, 29

दिसंबर : 4, 5, 6, 14

संपत्ति क्रय के मुहूर्त

जनवरी: 01, 02, 08, 15, 16, 22, 23, 29, 30

फरवरी: 12, 13, 19, 20, 26, 27

मार्च: 12, 13, 18, 21, 28

अप्रैल: 09, 10, 16, 17, 24, 25

मई: 01, 02, 07, 14

जून 18, 19, 25, 26, 27

जुलाई 16, 17, 23, 24, 25

अगस्त 13, 14, 20, 21, 28

सि. 04, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26

अक्तूबर 01, 02, 03, 08, 16, 22, 23, 29, 30

नवंबर 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28

दिसंबर 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25

गृह प्रवेश के मुहूर्त

फरवरी: 6, 7, 11, 20

अप्रैल : 20, 24

मई: 8, 14

जूनः 24, 27

जुलाई : 1, 11

नवंबर : 25, 26

दिसंबर 3, 4, 5,12

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
