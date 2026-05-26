Aaj Ka Panchang 26 May: आज मंगलवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त, रहेगा भद्रा का साया भी
Aaj Ka Panchang 26 May 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 26 May, आज का पंचांग: आज 26 मई 2026 को मंगलवार है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता है कि आज बजरंगबली की विधि-विधान से पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ जातक हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए मंगलवार को व्रत भी करते हैं। मान्यता है कि मंगलवार व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जानें आज 26 मई 2026 को पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
देखें संपूर्ण पंचांग-
26 मई, मंगलवार, शक संवत् : 05 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 12 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 08 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : प्रथम (अधिक) ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि (दिन-रात), हस्त नक्षत्र (दिन-रात), सिद्धि योग रात्रि 03.11 मिनट तक पश्चात व्यतिपात योग, वणिज करण। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।
सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा सायं 05.47 मिनट से। आज सूर्य वृषभ राशि में रहने वाले हैं और नक्षत्र रहेगा रोहिणी।
देखें कब होगा सूर्यास्त और चंद्रोदय
सूर्योदय- सुबह 05:24 बजे
सूर्यास्त- शाम 07:14 बजे
चन्द्रोदय- शाम 07:36 बजे
चन्द्रास्त- चन्द्रास्त नहीं
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 बजे से सुबह 04:44 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 04:24 बजे से सुबह 05:25 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक।
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:36 बजे से दोपहर 03:31 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:10 बजे से शाम 07:30 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- शाम 07:11 बजे से शाम 08:13 बजे तक।
रवि योग- पूरे दिन
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 03:45 बजे से शाम 05:28 बजे तक
यमगण्ड- सुबह 08:52 बजे से सुबह 10:35 बजे तक
गुलिक काल- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 02:02 बजे तक
विडाल योग- पूरे दिन
भद्रा- शाम 05:42 बजे से अगले दिन सुबह 05:25 बजे तक
आज है मलमास का 11वां दिन- इस समय मलमास का महीना चल रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। अधिक मास को मल मास, अधिक मास और लोंद मास भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में अधिक मास लगभग प्रत्येक तीन वर्ष में आता है। आज 26 मई 2026 को मलमास का 11वां दिन है।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान
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