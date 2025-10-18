Hindustan Hindi News
‘आपके घर में हो धन वर्षा…!’ धनतेरस की शुभकामनाएं भेजने के लिए बेस्ट हैं ये 10 शायरी, SMS

संक्षेप: Dhanteras shubhkamnaye status: धनतेरस के पावन मौके पर अपनों को खास स्टेटस, शायरी, मैसेज व कोट्स को भेजकर आप हार्दिक शुभकामना भेज सकते हैं। यहां देखें 10 चुनिंदा धनतेरस बधाई संदेश।

Sat, 18 Oct 2025 05:50 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Happy Dhanteras Wishes 2025: आज 18 अक्तूबर, शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस पंचदिवसीय दीवाली के पर्व का पहला दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी, धन देवता कुबेर जी और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज के लिए दीपक जलाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। आप भी धनतेरस के पावन अवसर की इन शानदार मैसेज, स्टेटस व शायरी से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं।

1. दिलों में खुशियां घर में सुख का वास हो

हीरे मोती सा आपका ताज हो

मिटे दूरियां सब आपके पास हो

कुछ ऐसा आपके लिए धनतेरस का त्योहार हो

धनतेरस की बधाई 2025

2. आपके घर में धन की बरसात हो

शांति का वास हो

संकटों का नाश हो

लक्ष्मी का वास हो

हैप्पी धनतेरस 2025

3. दिनों-दिन बढ़ता जाये आपका कारोबार

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार

धनतेरस की शुभकामनाएं

4. धन की ज्योति का प्रकाश

पुलकित हो धरती और जगमग हो आकाश

कामना है आप के लिए धनतेरस के शुभ दिन

पूरी हो आपकी हर आस

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

5. धन धान्य से भरी है धनतेरस

धनतेरस का दिन है बड़ा मुबारक

लक्ष्मी जी है इस दिन की संचालक

आओ मिल के करें पूजन उनका

जो हैं सबके जीवन का उद्धार

धनतेरस की शुभकामनाएं 2025

6. दिवाली की रोशनी मिठाइयों की मिठास

पटाखों की बौछार धन की बरसात

हर पल हर दिन आपके लिए लाए

धनतेरस का त्योहार

शुभ धनतेरस 2025

7. धन की बरसात हो

खुशियों का आगाज हो

आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो

माता लक्ष्मी का आपके घर वास हो

धनतेरस की शुभकामनाएं

8. धनतेरस पर खूब मीठे पकवान खाएं

सेहत में आपके चार चांद लगाएं

लोग तो सिर्फ चांद पर गए हैं

आप उससे भी आगे जाएं

शुभ धनतेरस 2025

9. आपको और आपके परिवार को धनतेरस के शुभ त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।

10. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥ हैप्पी धनतेरस 2025

