Navratri: शारदीय नवरात्र में करें श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ, जानें क्या हैं नियम और लाभ

शारदीय नवरात्र में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करना बहुत लाभ कारी होता है। श्रीमद् देवी भाग्वत पुराण में इसका महत्व बताया गया है। इसके अलावा यहां जानें इसके क्या लाभ होते हैं और इसको पढ़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। 

शारदीय नवरात्र में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करना बहुत लाभ कारी होता है। श्रीमद् देवी भाग्वत पुराण में इसका महत्व बताया गया है। इसके अलावा यहां जानें इसके क्या लाभ होते हैं और इसको पढ़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। रोज इस नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके लिये कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। उसे मां भगवती की कृपा मिलती है। दस दिनों में पूरा पाठ खत्म करना चाहिए। जो नवरात्र के नौ दिनों में इस पाठ को करता है, पुत्रहीन व्यक्तिको पुत्र, धन चाहने वाले को धन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पुराण जिस घरमें विधिपूर्वक पूजन कर रखा जाता है और जहां इसका पाठ होता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़तीं। इसके अलावा बुरी शक्तियां वहां झांक भी नहीं सकती। जो इस पुराण के एक-एक पाठ करता है सध्याय है, वह ज्ञानवान् हो जाता है। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ चारों नवरात्रों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नानकर मां जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। उनके पास कलश की स्थापना करें। गणपति, नवग्रह, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदिकी पूजाकर षोडशोपचार भगवती महाशक्तिकी पूजा करें। देवी-पूजन में चन्दन, अशोक, चम्पा, करवीर,मालती, मन्दार आदि के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। फलों में नारियल, नारंगी, अनार, केला, आम शुभ हैं।

क्या है पाठ के नियम

अनुष्ठानके समय ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, सत्यवचन तथा इन्द्रियसंयम बहुत जरूरी है। पाठ करने वाले को पत्तल में भोजन करना चाहिए बैगन, दाल, मधु, तेल, बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। मसूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हड़ा भी नहीं खाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।