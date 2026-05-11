Shri Somnath Mandir: 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम है सोमनाथ मंदिर, चंद्र देव ने स्थापित किया था शिवलिंग, बेहद रोचक है कहानी
Somnath Mandir: सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। जानिए चंद्रमा की तपस्या से जुड़ी पौराणिक कथा, मंदिर का महत्व, इतिहास और दर्शन का पुण्य। गुजरात के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग में आने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म का अत्यंत पावन और प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान रखता है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आस्था, साहस और पुनर्निर्माण की जीवंत गाथा है।
पौराणिक कथा और चंद्रमा का शाप
सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का पूरा प्रेम केवल रोहिणी पर था। इससे बाकी बहनों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पिता से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को क्षय रोग होने का शाप दे दिया।
चंद्रमा के क्षीण होने से पृथ्वी पर अंधकार और सूखा फैलने लगा। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्माजी की शरण ली। ब्रह्माजी ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र (आज के समय में सोमनाथ) में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने की सलाह दी। चंद्रमा ने वहां 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि शुक्ल पक्ष में उनकी कलाएं बढ़ेंगी और कृष्ण पक्ष में घटेंगी। साथ ही उन्होंने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थापित होने का वरदान दिया। चंद्रमा को सोम के नाम से भी जाना जाता है। सोम ने शिव को अपना नाथ माना, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है।
12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। स्कंद पुराण, श्रीमद्भागवत और महाभारत में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। यहां स्नान करने और दर्शन करने से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ऐतिहासिक हमले और पुनर्निर्माण
सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता और धन-समृद्धि के कारण कई बार आक्रमणों का शिकार बना। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा और नष्ट किया। इसके बाद कई बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के प्रयासों से आधुनिक मंदिर का निर्माण हुआ। आज यह मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है।
विशेष मान्यताएं और आस्था
प्राचीन काल में मंदिर का मूल शिवलिंग हवा में लटका हुआ माना जाता था, जो चुंबकीय शक्ति से ऊपर रहता था। यहां हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है। गंगा दशहरा और सोमवार को यहां विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि सोमनाथ दर्शन से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति आती है।
सोमनाथ का महत्व
आज सोमनाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु यहां आकर मानसिक शांति पाते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आस्था के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती है।
सोमनाथ दर्शन जीवन को पवित्र बनाने और नई ऊर्जा पाने का अनुपम अवसर है। जो भी यहां आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान शिव की कृपा से उसके पापों का नाश होता है और मार्ग प्रशस्त होता है।
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