Shri Ram Ki Aarti, भगवान राम की आरती: श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्, पढ़ें आरती कीजै रामचन्द्र जी की

Shri Ram Ki Aarti, भगवान राम की आरती: श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्, पढ़ें आरती कीजै रामचन्द्र जी की
Shri Ram Ki Aarti Lyrics Ram ji Ki Aarti in hindi : मंगलवार को दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने का विधान है। दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा बिना आरती के पूरी नहीं मानी जाती है।
Shri Ram Ki Aarti Lyrics Ram Ki Aarti in hindi, भगवान राम की आरती : इस साल मंगलवार के दिन दशहरे का त्योहार मनाना शुभ माना जा रहा है। 20 अक्टूबर के दिन दशहरा पर्व की शुभ योग में पूजा की जाएगी। दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने का विधान है। दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा बिना आरती के पूरी नहीं मानी जाएगी। इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान राम की पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इसलिए आगे पढ़ें भगवान श्री राम जी की आरती और भजन -
भगवान राम की आरती: श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्, पढ़ें आरती कीजै रामचन्द्र जी की
श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्।
नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कन्जारुणम्।।
कंदर्प अगणित अमित छवी नव नील नीरज सुन्दरम्।
पट्पीत मानहु तडित रूचि शुचि नौमी जनक सुतावरम्।।
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नन्दनम्।।
सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारू अंग विभूषणं।
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर-धूषणं।।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्।
मम ह्रदय कुंज निवास कुरु कामादी खल दल गंजनम्।।
मनु जाहिं राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरों।
करुना निधान सुजान सिलू सनेहू जानत रावरो।।
एही भांती गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषी अली।
तुलसी भवानी पूजि पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली।।
दोहा- जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।
मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।
श्री राम जी का भजन
रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम।
सुंदर विग्रह मेघश्याम,
गंगा तुलसी शालग्राम।
रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम।
भद्रगिरीश्वर सीताराम,
भगत-जनप्रिय सीताराम।
रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम।
जानकीरमणा सीताराम,
जयजय राघव सीताराम।
रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम।
भगवान राम की आरती : आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी की
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी की
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
पहली आरती पुष्प की माला
पहली आरती पुष्प की माला
पुष्प की माला हरिहर पुष्प की माला
कालिय नाग नाथ लाये कृष्ण गोपाला हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
दूसरी आरती देवकीनन्दन
दूसरी आरती देवकीनन्दन
देवकीनन्दन हरिहर देवकीनन्दन
भक्त उबारहिं असुर निकन्दन हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
तीसरी आरती त्रिभुवन मोहै
तीसरी आरती त्रिभुवन मोहै
त्रिभुवन मोहै हरिहर त्रिभुवन मोहै
गरुण सिंहासन राजा रामचन्द्र सोहै हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
चौथी आरती चहुजुग पूजा
चौथी आरती चहुजुग पूजा
चहुजुग पूजा हरिहर चहुजुग पूजा
चहुजुग पूजा रामनाम और न दूजा हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
पंचम आरती रामजी के भावै
पंचम आरती रामजी के भावै
रामजी के भावै हरिहर रामजी के भावै
रामनाम गावै परमपद पावै हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
षष्ठम आरती लक्ष्मण भ्राता
षष्ठम आरती लक्ष्मण भ्राता
लक्ष्मण भ्राता हरिहर लक्ष्मण भ्राता
आरती उतारें कौशिल्या माता हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
सप्तम आरती ऐसो कीजै
सप्तम आरती ऐसो कीजै
ऐसो कीजै हरिहर ऐसो कीजै
ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
अष्ठम आरती लंका सिधारे
अष्टम आरती लंका सिधारे
लंका सिधारे हरिहर लंका सिधारे
रावण मारि विभीषण तारे हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
नवम आरती बावन देवा
नवम आरती बावन देवा
बावन देवा हरिहर बावन देवा
बलि के द्वार के करे हरि सेवा हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
कंचन थाल कपूर की बाती
कंचन थाल कपूर की बाती
जगमग ज्योति जले सारी राती हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
जो राजा रामजी की आरती गावै
जो राजा रामजी की आरती गावै
आरती गावै हरिहर आरती गावै
बसि बैकुण्ठ अमरपद पावै हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
तुलसी के पत्र कण्ठ मन हीरा
तुलसी के पत्र कण्ठमन हीरा
कण्ठमन हीरा हरिहर कण्ठमन हीरा
हुलसि हुलसि गावै दास कबीरा हो
आरती कीजै राजा रामचन्द्र जी कै
हरिहर भक्ति करहुँ सन्तन सुख दीजै हो
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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