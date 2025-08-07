Shri krishna janmashtami vrat ke niyam kya hain janmashtami fast rules in hindi Janmashtami Vrat Rules: जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है? जानें व्रत के जरूरी नियम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Janmashtami Vrat Rules: जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है? जानें व्रत के जरूरी नियम

Janmashtami Vrat Rules: भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति व आराधना के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन कुछ व्रत नियमों का पालन करने से बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:01 PM
Janmashtami fast vidhi and rules in hindi: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 15 व 16 अगस्त को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है। मान्यता है कि भक्ति भाव व नियम पूर्वक जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई लोग जन्माष्टमी का व्रत रात 12 बजे तक करते हैं और जबकि कुछ भक्त अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण करते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। जन्माष्टमी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है।

जन्माष्टमी व्रत कैसे किया जाता है: जन्माष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत श्रृंगार करें। आधी रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण की विधिवत पूजा करें और उन्हें मखाने, मिश्री, मक्खन और तुलसी दल का भोग लगाएं। भगवान श्रीकृष्ण की आरती उतारें। परिवारजनों में प्रसाद को वितरित करें। अब व्रत का पारण करें।

कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम:

1. कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।

2. इस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए।

3. व्रत रखने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए।

4. इस दिन वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए और अपशब्द नहीं बोलने चाहिए।

5. इस दिन गौ सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है।

6. व्रत करने वालों को अन्न, धन व वस्त्र का दान करना चाहिए।

