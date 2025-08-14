shri krishna janmabhoomi temple Mathura what is janmabhishek program aarti time on Krishna Janmashtami श्री कृष्ण जन्मस्थान, मथुरा में कब मनेगी जन्माष्टमी, रात को क्या है जन्माभिषेक और शयन आरती का टाइम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
श्री कृष्ण जन्मस्थान, मथुरा में कब मनेगी जन्माष्टमी, रात को क्या है जन्माभिषेक और शयन आरती का टाइम

Krishna Janmashtami Mathura mein kab hai:पालनहार के 5252वें जन्मोत्सव के लिए समूचा शहर दुल्हन की तरह सजने लगा है। यहां 16 अगस्त की रात श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित गर्भगृह में उनका प्राकट्योत्सव होगा। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान रखते हुए जन्मोत्सव को राष्ट्र भक्ति से भी जोड़ा गया है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:02 AM
यहां ऑपरेशन सिंदूर का कट आउट पालनहार के 5252वें जन्मोत्सव के लिए समूचा शहर दुल्हन की तरह सजने लगा है। यहां 16 अगस्त की रात श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित गर्भगृह में उनका प्राकट्योत्सव होगा। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान रखते हुए जन्मोत्सव को राष्ट्र भक्ति से भी जोड़ा गया है।आकर्षण का केन्द्र होगा, वहीं ठाकुरजी की ‘सिंदूर’ फूल-बंगला में विराजमान होकर दर्शन देंगे।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान परिसर आकर्षण का केन्द्र बना हुए है। यहां तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं, वहीं पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जन्मोत्सव में ठाकुरजी के श्रृंगार, पोषाक, मंदिर की साज-सज्जा नयनाभिराम होगी। युद्ध कौशल, कूटनीति एवं पराक्रम के प्रतीक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने प्रत्येक भारतीय के अन्दर गौरव एवं देशभक्ति की भावना का संचार किया है। इसे ध्यान में रखते हुए कृष्ण जन्मस्थान पर ऑपरेशन सिंदूर का विशाल कट आउट जहां आकर्षण का केन्द्र होगा, वहीं ठाकुरजी की ‘सिंदूर’ पुष्प-बंगला में विराजमान होकर दर्शन देंगे। महाकाल की नगरी के प्रसिद्ध वादक बुलाए गए हैं, जो अपने वाद्य यंत्रों से जन्मोत्सव के रोमांच को बढ़ाएंगे। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव पर सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए कृष्ण भक्तों की ओर से संकल्प लिया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का प्रवेश गोविन्द द्वार (गेट नं-3) से होगा एवं निकास मुख्य द्वार (गेट नं-1) से होगा। श्रद्धालु जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करते समय अपने आवष्यक सामान मोबाइल फोन, कैमरा, रिमोट की रिंग, थैला, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, चाकू, ब्लेड आदि अन्य कोई भी इलैक्ट्रोनिक सामान अपने साथ न लायें।

मेघधनु की पोशाक होगी आकर्षण का केन्द्र : श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर ठाकुरजी मेघधनु पोषाक धारण करेंगे। सप्तवर्ण की यह मनोहारी एवं चित्ताकर्षक पोशाक भक्तों को निश्चित ही आनन्दित करेगी। ठाकुरजी की पोषाक में नाम के अनुरूप इन्द्र धनुष के सात रंगों का प्रयोग रेशम, जरी और रत्नों के रूप में किया गया है। दिव्य और अनूठी पोषाक के निर्माण में अनेकों कारीगर विगत छह माह से लगे हुए हैं। यह पोशाक भाद्रपद कृष्ण सप्तमी 15 अगस्त की सायं 6 बजे भव्य शोभायात्रा, घण्टे-घड़ियाल, झांझ-मंजीरे, मृदंग और डमरू की मंगल ध्वनि के मध्य भगवान श्रीकेशवदेव, भगवती योगमाया, श्रीगर्भगृहजी एवं श्रीराधाकृष्ण युगल सरकार को अर्पित की जाएगी।

जन्मभूमि पर 16 अगस्त की रात जन्माभिषेक कार्यक्रम

श्री गणपति एवं नवग्रह स्थापना-पूजन आदि रात 11: 00 बजे से

सहस्त्रार्चन (पुष्प एवं तुलसीदल से) रात 11: 55 बजे तक

प्राकट्य दर्शन के लिए पट बन्द रात 11: 59 बजे

प्राकट्य दर्शन/आरती रात 12: 00 बजे से 12: 10 बजे तक

पयोधर महाअभिषेक (कामधेनु) रात 12: 10 बजे से 12: 25 बजे तक

रजत कमल में ठाकुरजी का जन्म-महाभिषेक रात 12: 25 बजे से 12: 40 बजे तक

श्रंगार आरती रात 12: 45 बजे से 12: 50बजे तक

शयन आरती रात-- 01: 55 बजे से 2: 00 बजे तक

तीन दिन होंगी लीलाएं, निकलेगी शोभायात्रा : श्रीकृष्ण जन्मस्थान के लीलामंच पर 14 से 18 अगस्त तक लीलाओं का ­­­आयोजन रोजाना सांय 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा। 15, 16 एवं 17 अगस्त की प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक भजन-गायन ब्रज के सुप्रसिद्ध रसिकजन द्वारा किया जायेगा। 16 अगस्त को श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति द्वारा परंपरागत भव्य शोभायात्रा भरतपुर गेट से सायं 5 बजे से प्रारम्भ होकर होली गेट, छत्ता बाजार, स्वामी घाट, चौक बाजार, मण्डी रामदास, डीग गेट होते हुए श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर पहुंचेगी।

यहां बनेंगे मंच

पोतरा कुंड, महाविद्या डवाइडर, मसानी मुकुंद बिहार, डीग गेट सब्जी मंडी, भूतेश्वर तिराहा, माल गोदाम रोड रेलवे स्टेशन, बीएसए कालेज, नया बस अड्डा, रसखान की समाधि स्थल, बल्देव मैन बस स्टैंड, गोकुल में मंदिर के पास, दानघाटी मंदिर के सामने, चंद्र सरोबर पारासौली, गोविंद देव मंदिर के सामने वृंदावन, जयगुरु देव मंदिर सलेमपुर रोड, इस्कान मंदिर के पास वृंदावन, बिरला मंदिर के पास छोटे मंच बनाए जाएंगे।

221 किलो चांदी से गर्भगृह को दिया विशिष्ट स्वरूप

श्रीकृष्ण जन्मस्थान स्थित कंस के कारागार के रूप में प्रसिद्ध श्रीगर्भ-गृह एवं श्रीकृष्ण चबूतरा की साज-सज्जा अनूठी एवं निराली होगी। करीब 221 किलो चॉदी का उपयोग करते हुए श्रीगर्भ-गृह को विशिष्ट स्वरूप में निखारा गया है। पूरब दिशा के द्वार पर खड़े पहरेदार जहां कारागार की अनुभूति करायेंगे, वहीं ब्रज की प्राचीनतम कलाओं एवं नक्काशी का उपयोग करते हुए रजत-मण्डित गर्भ-गृह में दिव्य पुष्प-बंगले का निर्माण कराया जाएगा। गर्भगृह के समीप विराजमान मां योगमाया जी मंदिर को भी भव्य रूप प्रदान किया गया है। मंदिर में सिंहासन, पिछवाई, दिव्य अस्त्र-शस्त्र, अलौकिक सिंह के अलावा 51 किलो चांदी से बनीं दिव्य पादुकायें हैं।

