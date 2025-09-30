Shri banke bihari temple vrindavan timing changed 3 more hour more श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदला, अब पौने 3 घंटे अधिक होंगे दर्शन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shri banke bihari temple vrindavan timing changed 3 more hour more

श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदला, अब पौने 3 घंटे अधिक होंगे दर्शन

ठाकुर श्री बांकेबिहारी महाराज अब भक्तों को सुबह-शाम मिलाकर करीब पौने तीन घंटे अधिक दर्शन देंगे। सोमवार की देर शाम को हुई हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फैसले के बाद मंदिर प्रबंधन ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है, जो कि 30 सितंबर से लागू होगा।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 08:57 AM
share Share
Follow Us on
श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदला, अब पौने 3 घंटे अधिक होंगे दर्शन

शारदीय नवरात्र में अष्टमी यानी आज 30 सितंबर से श्री बांकेबिहारी मंदिर वृंदावन के समय में बदलाव किया गया है। हाईपावर्ड कमेटी के आदेश पर मंदिर में दर्शन का समय आज से बढ़ जाएगा। अब भक्त तीन घंटे अधिक दर्शन कर पाएंगे ठाकुर श्री बांकेबिहारी महाराज अब भक्तों को सुबह-शाम मिलाकर करीब पौने तीन घंटे अधिक दर्शन देंगे। सोमवार की देर शाम को हुई हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फैसले के बाद मंदिर प्रबंधन ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है, जो कि 30 सितंबर से लागू होगा।

मंदिर प्रबंधन की ओर से सोमवार की देर शाम जारी आदेश के तहत प्रातःकालीन सेवा के समय सेवायत का निज मंदिर में प्रवेश छह बजे, दर्शन खुलने का समय सात बजे, 7.10 बजे शृंगार आरती, 7.15 बजे राजभोग सेवा शुरू, 12.30 बजे पट बंद होने के बाद 1.30 बजे सेवायत का मंदिर से निकास, सायंकालीन सेवा में 3.15 बजे सेवायत का निज मंदिर में प्रवेश, 4.15 बजे दर्शन खुलने का समय, 9.25 बजे शयन आरती के बाद 9.30 बजे पट बंद होंगे। रात 10.30 बजे सेवायत का मंदिर से निकास होगा।

समय बढ़ाने के अलावा वीआईपी पर्ची से दर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा तीन-तीन रेलिंग लगाकर मंदिर के गेट संख्या दो और तीन से प्रवेश करते हुए गेट संख्या एक और चार से निकास पर विचार-विमर्श हुआ। कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति के बाद दर्शन का समय बढ़ाया गया है। बढ़ा हुआ समय नवदुर्गा अष्टमी 30 सितंबर से प्रभावी होगा।