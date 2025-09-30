श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदला, अब पौने 3 घंटे अधिक होंगे दर्शन

ठाकुर श्री बांकेबिहारी महाराज अब भक्तों को सुबह-शाम मिलाकर करीब पौने तीन घंटे अधिक दर्शन देंगे। सोमवार की देर शाम को हुई हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फैसले के बाद मंदिर प्रबंधन ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है, जो कि 30 सितंबर से लागू होगा।

शारदीय नवरात्र में अष्टमी यानी आज 30 सितंबर से श्री बांकेबिहारी मंदिर वृंदावन के समय में बदलाव किया गया है। हाईपावर्ड कमेटी के आदेश पर मंदिर में दर्शन का समय आज से बढ़ जाएगा। अब भक्त तीन घंटे अधिक दर्शन कर पाएंगे ठाकुर श्री बांकेबिहारी महाराज अब भक्तों को सुबह-शाम मिलाकर करीब पौने तीन घंटे अधिक दर्शन देंगे। सोमवार की देर शाम को हुई हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फैसले के बाद मंदिर प्रबंधन ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है, जो कि 30 सितंबर से लागू होगा।

मंदिर प्रबंधन की ओर से सोमवार की देर शाम जारी आदेश के तहत प्रातःकालीन सेवा के समय सेवायत का निज मंदिर में प्रवेश छह बजे, दर्शन खुलने का समय सात बजे, 7.10 बजे शृंगार आरती, 7.15 बजे राजभोग सेवा शुरू, 12.30 बजे पट बंद होने के बाद 1.30 बजे सेवायत का मंदिर से निकास, सायंकालीन सेवा में 3.15 बजे सेवायत का निज मंदिर में प्रवेश, 4.15 बजे दर्शन खुलने का समय, 9.25 बजे शयन आरती के बाद 9.30 बजे पट बंद होंगे। रात 10.30 बजे सेवायत का मंदिर से निकास होगा।