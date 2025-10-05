शरद पूर्णिमा पर ठाकुरजी के दर्शन परंपरा अनुसार ही,गर्भगृह से श्रृंगार भोग के दर्शन होंगे

shri banke bihari temple vrindavan:ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर भक्तों को परंपरानुसार ही दर्शन होगें। शनिवार को मंदिर के सेवाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुरूप गर्भगृह से श्रृंगार भोग के दर्शन होंगे

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर भक्तों को परंपरानुसार ही दर्शन होगें। शनिवार को मंदिर के सेवाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुरूप गर्भगृह से श्रृंगार भोग के दर्शन होंगे, किसी भी सूरत में पिछले वर्ष जैसी अव्यवस्था दोहराई नहीं जाएगी।पत्रकारों से वार्ता करते हुए सेवाधिकारी गौरव गोस्वामी ने कहा कि शरद पूर्णिमा 6 अक्तूबर को इस वर्ष ठाकुरजी के दर्शन सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन श्रृंगार सेवा भोग के दौरान ठाकुरजी के दर्शन गर्भगृह से होते हैं, जबकि शाम के शयन भोग में ठाकुरजी को जगमोहन में विराजित कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं।

गौरव गोस्वामी ने कहा कि परंपरा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय निर्धारण को लेकर एक स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसका उल्लंघन न्यायालय की अवमानना होगी। उन्होंने कहा कि 2023 में शरद पूर्णिमा के दौरान, ठाकुरजी का सिंहासन जगमोहन में स्थापित कर दिया गया था, जिससे करीब 35 मिनट तक श्रद्धालु दर्शन से वंचित रहे थे और मंदिर परिसर में अव्यवस्था फैल गई थी।