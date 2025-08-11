बांके बिहारी मंदिर में कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी, साल में एक बार होती है मंगला आरती

ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर में त्रिदिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव 15 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। मथुरा और वृंदावन के विभिन्न मंदिर में भगवान कृष्ण का 5,252वां जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। महोत्सव का सर्वप्रमुख आकर्षण केंद्र अष्टमी-नवमी की रात में होने वाली मंगला आरती के दर्शन होंगे, जिसमें सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती साल में सिर्फ़ एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर होती है। आपको बता दें कि वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर में अगर आप दर्शन करने नहीं गए तो यहां की यात्रा अधूरी मानी जाती है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास होता है। पहले ठाकुर जी का अभिषेक होता है और रात 12 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती की जाती है। यही वजह है कि जन्माष्टमी की रात बांके बिहारी मंदिर में एक बार होने वाली मंगला आरती के दुर्लभ दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से वृंदावन आते हैं। इस साल कहा जा रहा है कि 5 मिलियन से अधिक लोग इस दौरान मथुरा और वृंदावन में आ सकते हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।