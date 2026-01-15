देवघर में बाबा वैद्यनाथ को अर्पित हुआ तिल-गुड़ का महाभोग

संक्षेप: Shree Baba Baidyanath Jyotirlinga Mandir:द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ के पावन दरबार में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ के पावन दरबार में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा वैद्यनाथधाम में बुधवार सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावन शिवगंगा में डुबकी लगाने के पश्चात बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। मकर संक्रांति के अवसर पर बाबानगरी की प्राचीन परंपरा के अनुसार, कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ को प्रात:कालीन पूजा के क्रम में पुजारी ने विशेष रूप से तिल, गुड़, लड्डू, नया चावल और दही का भोग अर्पित किया। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के इस पावन काल में काले तिल और गुड़ का दान व अर्पण शनि दोष से मुक्ति दिलाता है और आरोग्यता प्रदान करता है। उधर तीर्थ पुरोहितों के सान्निध्य में यजमानों ने बाबा को नए अन्न और गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं मकर संक्रांति से बाबा वैद्यनाथ को विशेष रूप से खिचड़ी भोग अर्पण करने की भी शुरूआत हो गयी।

पूरे माघ माह तक बाबा वैद्यनाथ को भोग स्वरूप खिचड़ी अर्पण किया जाएगा। खिचड़ी चावल, दाल, घी और मौसमी सब्जियों के मेल से बनाई जाती है। देवघर की इस परंपरा में खिचड़ी का भोग न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भीषण ठंड में शरीर को ऊर्जा देने वाला स्वास्थ्यवर्धक आहार भी माना जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।