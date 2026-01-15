देवघर में बाबा वैद्यनाथ को अर्पित हुआ तिल-गुड़ का महाभोग

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Shree Baba Baidyanath Jyotirlinga Mandir:द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ के पावन दरबार में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। 

Jan 15, 2026 08:19 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, देवघर, कार्यालय संवाददाता
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ के पावन दरबार में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा वैद्यनाथधाम में बुधवार सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावन शिवगंगा में डुबकी लगाने के पश्चात बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। मकर संक्रांति के अवसर पर बाबानगरी की प्राचीन परंपरा के अनुसार, कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ को प्रात:कालीन पूजा के क्रम में पुजारी ने विशेष रूप से तिल, गुड़, लड्डू, नया चावल और दही का भोग अर्पित किया। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के इस पावन काल में काले तिल और गुड़ का दान व अर्पण शनि दोष से मुक्ति दिलाता है और आरोग्यता प्रदान करता है। उधर तीर्थ पुरोहितों के सान्निध्य में यजमानों ने बाबा को नए अन्न और गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं मकर संक्रांति से बाबा वैद्यनाथ को विशेष रूप से खिचड़ी भोग अर्पण करने की भी शुरूआत हो गयी।

पूरे माघ माह तक बाबा वैद्यनाथ को भोग स्वरूप खिचड़ी अर्पण किया जाएगा। खिचड़ी चावल, दाल, घी और मौसमी सब्जियों के मेल से बनाई जाती है। देवघर की इस परंपरा में खिचड़ी का भोग न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भीषण ठंड में शरीर को ऊर्जा देने वाला स्वास्थ्यवर्धक आहार भी माना जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

बाबा बासुकीनाथ व माता पार्वती को भोग लगाया गया

मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य पर बुधवार को बाबा बासुकीनाथ और माता पार्वती को तिल -गुड़ व दही का भोग लगाकर विशेष पूजा-अर्चना की गई। मकर संक्रांति पर कपकपाती ठंढ के बावजूद तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं ने शिवगंगा में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की और तिल- गुड़ चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य पर बुधवार को मकर संक्रांति के पुण्यकाल को लेकर श्रद्धालुओं ने तिल गुड़ और अन्य उपचारों से पूजा-अर्चना किया।

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
