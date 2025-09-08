पितृ पक्ष में इसलिए है श्राद्ध करने का विधान, आप भी जानें ज्योतिर्विद से

Shradh 2025: पितृ पक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं और 21 सितंबर को इनका समापन होगा। पितृ पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। जानें पितृ पक्ष में क्यों है श्राद्ध का विधान।

Shradh kyu kiya jata hai: धर्मशास्त्रों में शिवगया के नाम से विख्यात काशी में पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध और तर्पण रविवार से आरंभ हुआ। पितृपक्ष प्रतिपदा से पहले पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री काशी पहुंचे। पिशाचमोचन तीर्थ से गंगा किनारे तक श्राद्ध करने वालों की भीड़ रही।

अस्सी, मानसरोवर, क्षेमेश्वर, केदार, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध, गायघाट जलमग्न होने के कारण कहीं सड़क पर तो कहीं गली में श्राद्ध कर्म कराया गया। तीर्थयात्रियों से पटे रहने वाले भैसासुर घाट क्षेत्र में स्थानीय लोग ही श्राद्धकर्म के लिए पहुंचे। पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध करने वालों में बहुतायत लोग मध्याह्न काल में श्राद्ध करने के इच्छुक दिखे। यही कारण था कि मध्याह्न से अपराह्न के बीच भीड़ का दबाव सर्वाधिक रहा। पिशाचमोचन तीर्थ पर सुबह 6 बजे से ही श्राद्ध के निमित्त किए जाने वाले कर्मकांड आरंभ हो गए। तीर्थ के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी तट पर सात तीर्थपुरोहितों के सात घाटों पर अप्रेत श्राद्ध, प्रेतश्राद्ध, अकाल मृत्यु और पितृश्राद्ध की प्रक्रिया पूरी की गई।

दक्षिणाभिमुखी होकर यजमानों ने तीन अथवा पांच ब्राह्मणों के माध्यम से त्रिपिंडी का विधान पूर्ण कराया। तीन घंटे में कराए गए कर्मकांड के बाद यजमानों ने 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए 84 प्रकार के दान और दक्षिणा का संकल्प पूरा किया।