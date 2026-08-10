Shivratri puja Upaay:शिवरात्रि पर भगवान शिव पर चावल समेत क्या अर्पित करें कि धन,लक्ष्मी आए
शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। यहां जानें शिवमहापुराण के उपाय
Shivratri puja Upaay: सावन की शिवरात्रि मतलब भगवान शिव की पूदा का विशेष दिन। इस दिन जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, उन्हें विभिन्न चीजें अर्पित करता है, उसे कई गुना फल मिलता है। सावन मास की शिवरात्रि को बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर आप धन लाभ से जुड़े कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि शिवरात्रि पर अखंडित चावल शिवजी को अर्पित करने चाहिए, कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लाभ मिलता है। यहां खंडित चावल का मतलब है कि जो टूटे हुएना हों। इसके अलावा शिवजी को कमल भी अर्पित करने चाहिए। शिवमहापुराण में लिखा है कि रुद्रप्रधान मन्त्र से पहले भगवान शिव की पूजा करें और भगवान् शिव के ऊपर बहुत सुन्दर वस्त्र चढ़ाएं और उसीपर चावल रखकर समर्पित करे, तो उत्तम है। इसके अलावा अगर आप जूही के फूलों को भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, इसके अलावा कहा जाता है कि कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्र-सम्पदा की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर भी मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की गेहूं से भी की गयी शिवपूजा बहुत प्रसिद्ध है। यदि एक लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए, तो उसकी संतान की अभिवृद्धि होती है।
सावन शिवरात्रि पर कैसे करें भगवान शिव की पूजा
जिस व्यक्ति को आयु चाहिए वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक लाख दूर्वाओं से पूजन करे, ऐसा भी कहा जाता है कि जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, वह धतूरे के एक लाख फूलों से पूजा करे। यह भी कहा जाता है कि लाल डंठलवाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है, इसका इस्तेाल करना चाहिए।
अगस्त्य के फूलों से पूजा करनेवाले पुरुष को महान् यश की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तुलसी से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन शिवमहापुराण में लिखा है कि अगर तुलसीदल से शिव की पूजा करे, तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है । लाल और सफेद मदार, अपामार्ग के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है।
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लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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