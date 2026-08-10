Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shivratri puja Upaay:शिवरात्रि पर भगवान शिव पर चावल समेत क्या अर्पित करें कि धन,लक्ष्मी आए

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। यहां जानें शिवमहापुराण के उपाय

Sawan Shivratri
सावन शिवरात्रि

Shivratri puja Upaay: सावन की शिवरात्रि मतलब भगवान शिव की पूदा का विशेष दिन। इस दिन जो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, उन्हें विभिन्न चीजें अर्पित करता है, उसे कई गुना फल मिलता है। सावन मास की शिवरात्रि को बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर आप धन लाभ से जुड़े कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि शिवरात्रि पर अखंडित चावल शिवजी को अर्पित करने चाहिए, कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और लाभ मिलता है। यहां खंडित चावल का मतलब है कि जो टूटे हुएना हों। इसके अलावा शिवजी को कमल भी अर्पित करने चाहिए। शिवमहापुराण में लिखा है कि रुद्रप्रधान मन्त्र से पहले भगवान शिव की पूजा करें और भगवान् शिव के ऊपर बहुत सुन्दर वस्त्र चढ़ाएं और उसीपर चावल रखकर समर्पित करे, तो उत्तम है। इसके अलावा अगर आप जूही के फूलों को भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, इसके अलावा कहा जाता है कि कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्र-सम्पदा की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर भी मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की गेहूं से भी की गयी शिवपूजा बहुत प्रसिद्ध है। यदि एक लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए, तो उसकी संतान की अभिवृद्धि होती है।

ये भी पढ़ें:11 से 28 अगस्त 6 ग्रहों का बदलाव, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण भी, किसे लाभ

सावन शिवरात्रि पर कैसे करें भगवान शिव की पूजा

जिस व्यक्ति को आयु चाहिए वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक लाख दूर्वाओं से पूजन करे, ऐसा भी कहा जाता है कि जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, वह धतूरे के एक लाख फूलों से पूजा करे। यह भी कहा जाता है कि लाल डंठलवाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है, इसका इस्तेाल करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:सावन शिवरात्रि पर घर पर कैसे करें भगवान शिव की पूजा? जरूर करें ये 1 उपाय

अगस्त्य के फूलों से पूजा करनेवाले पुरुष को महान् यश की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तुलसी से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन शिवमहापुराण में लिखा है कि अगर तुलसीदल से शिव की पूजा करे, तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है । लाल और सफेद मदार, अपामार्ग के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:Sawan Shivratri: सावन शिवरात्रि पर कर्क राशि में 4 ग्रह , किस राशि को लाभ?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Sawan Shivratri Sawan
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने