महाकालेश्वर मंदिर के पास खुदाई में मिला एक और शिवलिंग, कभी महाकाल के रूप में हुए थे स्थापित
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां आज यानी 1 मई को घटित एक घटना ने सबका ध्यान खींचा। क्योंकि मंदिर के परिसर में एक खुदाई के दौरान एक बड़े आकार का शिवलिंग मिला है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां आज यानी 1 मई को घटित एक घटना ने सबका ध्यान खींचा। क्योंकि मंदिर के परिसर में एक खुदाई के दौरान एक बड़े आकार का शिवलिंग मिला है। इसकी खबर सुनते ही भक्तों की भीड़ लग गई। इतना ही नहीं वहां मौजूद भक्तों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने पूजा पाठ भी किया। यह शिवलिंग सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिला है। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं।
विधि-विधान से की गई पूजा
खुदाई में मिले शिवलिंग की मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि-विधान से पूजा की। जल भी चढ़ाएं। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भी इसे दिव्य संकेत मानकर दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। बता दें कि खुदाई के दौरान शिवलिंग के साथ कुछ अन्य प्राचीन अवशेष भी मिले हैं, जिससे इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जैसे ही शिवलिंग मिलने की सूचना मंदिर प्रशासन और पुजारियों को मिली, तुरंत खुदाई कार्य को रोक दिया गया।
प्रमुख ज्योतिर्लिंग
महाकाल मंदिर देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में इस तरह की खोज को धार्मिक के साथ-साथ ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन और मंदिर समिति पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में विशेषज्ञों की जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि यह शिवलिंग और अन्य अवशेष कितने पुराने हैं और उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है।
कभी महाकाल के रूप में हुए थे स्थापित
इस मंदिर के नाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब एक राक्षस का वध करना था, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसके लिए काल बन गए। इसके बाद उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव से वहीं निवास करने का आग्रह किया, और वे महाकाल के रूप में वहीं स्थापित हो गए। मान्यता है कि यह शिवलिंग काल के अंत तक यहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम महाकालेश्वर पड़ा। साथ ही ‘काल’ का अर्थ मृत्यु और समय दोनों होता है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में विश्व का समय निर्धारण यहीं से होता था, इसी कारण इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया।
भस्म आरती की है परंपरा
यहां भस्म आरती की परंपरा है। इससे जुड़ा भी एक रहस्य है। प्राचीन कथा के अनुसार, राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन एक किसान का बेटा उन्हें मंत्र जप करते देख पूजा में शामिल होना चाहता था, लेकिन सिपाहियों ने उसे वहां से हटा दिया। इसके बाद वह पास के जंगल में जाकर खुद पूजा करने लगा। उसी दौरान उसे आभास हुआ कि दुश्मन उज्जैन पर हमला करने वाले हैं। उसने यह बात पुजारी को बताई और धीरे-धीरे खबर पूरे नगर में फैल गई। उस समय शत्रु राक्षस दूषण के साथ हमला कर रहे थे, जिसे ब्रह्मा का ऐसा वरदान मिला था कि वह दिखाई नहीं देता था। पूरी प्रजा भगवान शिव की भक्ति में लगी हुई थी। तभी अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। इसके बाद उसकी भस्म से शृंगार किया और वहीं विराजमान हो गए। तभी से भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक जारी है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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