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शिवजी को क्यों चढ़ाए जाते हैं आक, धतूरा और भांग? जानें शिवपुराण में छिपी वजह

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन के महीने में रोज शिवलिंग पर शिवजी की प्रिय चीजों को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानिए आखिर शिवजी को ही आक, धतूरा और भांग जैसी चीजें क्यों अर्पित की जाती है?

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शिवजी पूजा विधि

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ बेलपत्र, दूध, गंगाजल, आक, धतूरा और भांग भी अर्पित करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान शिव को वही चीजें क्यों प्रिय हैं जिन्हें आमतौर पर लोग विषैला, बेकार या कम उपयोगी मानते हैं? आखिर इन चीजों को ही शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरी आस्था और पौराणिक मान्यताएं हैं।

समुद्र मंथन से जुड़ा है संबंध

पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे एक खतनाक विष निकला जिसका नाम था हलाहल। इस विष का प्रभाव इतना तेज था कि इसकी वजह से पूरी सृष्टि मुश्किल में आ जाती। ऐसे में भगवान शिव ने आगे आकर सभी की सुरक्षा के लिए उस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इस दौरान उनका पूरा गला नीला पड़ गया और इसी वजह से शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है।

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जलन शांत करने के लिए चढ़ाई गईं ये चीजें

शिव पुराण के अनुसार हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर में बहुत अधिक तपन और गर्मी पैदा हुई थी। तब देवी-देवताओं ने उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए कई औषधीय पौधे अर्पित किए। इन्हीं में आक, धतूरा और भांग का भी विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इनका संबंध शरीर की गर्मी को शांत करने और सही संतुलन बनाए रखने से होता है और तभी से शिव पूजा में इन चीजों को अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है।

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भगवान शिव ने दिया संदेश

सभी देवी-देवताओं में भगवान शिव का स्वरूप हमेशा से सबसे अलग माना गया है। किसी आलीशान महल में रहने की बजाय उन्होंने हमेशा कैलाश पर्वत को ही अपना घर माना। उनके गले में वासुकी नाग है। शरीर पर भस्म रमा हुआ है। साथ ही वो ऐसी सभी चीजों को स्वीकार करते हैं जिन्हें दुनिया के लोग नजरअंदाज करते हैं। आक, धतूरा और भांग भी इन्हीं चीजों में से एक माने जाते हैं।। इससे यही संदेश मिलता है कि प्रकृति की हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। किसी भी चीज या व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप या स्वभाव से हमें बिल्कुल भी नहीं परखना चाहिए। भगवान शिव ने हमेशा से हर एक चीज को समान भाव से अपनाने की प्रेरणा दी है।

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सावन में बढ़ जाता है महत्व

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इसलिए इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा से वो सारी चीजें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा ही भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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