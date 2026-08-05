शिवजी को क्यों चढ़ाए जाते हैं आक, धतूरा और भांग? जानें शिवपुराण में छिपी वजह
सावन के महीने में रोज शिवलिंग पर शिवजी की प्रिय चीजों को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानिए आखिर शिवजी को ही आक, धतूरा और भांग जैसी चीजें क्यों अर्पित की जाती है?
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ बेलपत्र, दूध, गंगाजल, आक, धतूरा और भांग भी अर्पित करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान शिव को वही चीजें क्यों प्रिय हैं जिन्हें आमतौर पर लोग विषैला, बेकार या कम उपयोगी मानते हैं? आखिर इन चीजों को ही शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरी आस्था और पौराणिक मान्यताएं हैं।
समुद्र मंथन से जुड़ा है संबंध
पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे एक खतनाक विष निकला जिसका नाम था हलाहल। इस विष का प्रभाव इतना तेज था कि इसकी वजह से पूरी सृष्टि मुश्किल में आ जाती। ऐसे में भगवान शिव ने आगे आकर सभी की सुरक्षा के लिए उस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इस दौरान उनका पूरा गला नीला पड़ गया और इसी वजह से शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है।
जलन शांत करने के लिए चढ़ाई गईं ये चीजें
शिव पुराण के अनुसार हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर में बहुत अधिक तपन और गर्मी पैदा हुई थी। तब देवी-देवताओं ने उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए कई औषधीय पौधे अर्पित किए। इन्हीं में आक, धतूरा और भांग का भी विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इनका संबंध शरीर की गर्मी को शांत करने और सही संतुलन बनाए रखने से होता है और तभी से शिव पूजा में इन चीजों को अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है।
भगवान शिव ने दिया संदेश
सभी देवी-देवताओं में भगवान शिव का स्वरूप हमेशा से सबसे अलग माना गया है। किसी आलीशान महल में रहने की बजाय उन्होंने हमेशा कैलाश पर्वत को ही अपना घर माना। उनके गले में वासुकी नाग है। शरीर पर भस्म रमा हुआ है। साथ ही वो ऐसी सभी चीजों को स्वीकार करते हैं जिन्हें दुनिया के लोग नजरअंदाज करते हैं। आक, धतूरा और भांग भी इन्हीं चीजों में से एक माने जाते हैं।। इससे यही संदेश मिलता है कि प्रकृति की हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। किसी भी चीज या व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप या स्वभाव से हमें बिल्कुल भी नहीं परखना चाहिए। भगवान शिव ने हमेशा से हर एक चीज को समान भाव से अपनाने की प्रेरणा दी है।
सावन में बढ़ जाता है महत्व
सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इसलिए इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा से वो सारी चीजें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा ही भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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करियर
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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