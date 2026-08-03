shivalay and shiv mandir: शिवालय और शिव मंदिर में क्या अंतर होता है? जानें ज्योतिर्विद से
Shivalay aur mandir mein kya fark hai: भगवान शिव को ‘देवों का देव’ महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है। शिव कृपा पाने के लिए शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवालय और शिव मंदिर में क्या दर्शन होता है।
Shiv mandir aur shivalay mein kya antar hai: 'शिवालय' यानी भगवान शिव का घर। शिव मंदिर और शिवालय एक ही हैं। लेकिन शिव मंदिर और शिवालय में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जिस मंदिर में भगवान शिव का लिंग रूप स्थापित होता है और बाहर नंदी विराजित होते हैं उसे शिवालय कहा जाता है। जबकि भगवान शिव के अन्य स्वरूप वाले स्थान या जहां सामान्य मूर्ति पूजा होती है उसे शिव मंदिर कहा जाता है। सामान्य मंदिरों में स्थापित मूर्तियां एक ही स्थान पर स्थिर मानी जाती है, जबकि शिवालय को भगवान शिव का चलता-फिरता धाम माना जाता है। कहते हैं शिवालय में भगवान शिव की ऊर्जा निरंतर गतिमान रहती है। आइए जानते हैं मंदिर और शिवालय में क्या अंतर होता है।
शिव जी के मंदिर को कहते हैं 'शिवालय':
भगवान शिव के मंदिर को मंदिर नहीं कहा जाता है, उसे 'शिवालय' कहते हैं। मंदिर वो होता है जहां भगवान की मूर्ति को एक बार विराजित कर दिया जाता है और फिर उनकी मूर्ति बाहर नहीं निकलती है। जबकि शिवालय में जहां 'देवों के देव' महादेव विराजित होते हैं, वहीं ठीक उनके सामने नंदी स्थापित होते हैं। शिवालय में जहां शिवलिंग की स्थापना होती है, वहां से नंदी तक एक सूत्र बांधा जाता है। यह सूत्र दर्शाता या सिद्ध करता है कि प्रतिदिन भोलेनाथ इस नंदी पर सवार होकर मंदिर से निकलकर घूमने जाते हैं।
प्रदोष काल में मंदिर से भगवान शिव जाते हैं बाहर:
शिव पुराण के अनुसार, प्रदोष काल के समय भगवान शिव मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष में प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष काल की कुल अवधि 1.5 घंटे की होती है। शिव पूजा के लिए यह समय अति उत्तम माना जाता है।
शिव मंदिर जाने के लाभ:
हिंदू धर्म में शिव पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्रतिदिन शिव मंदिर जाने से मन को शांति, आध्यात्मिक उन्नति के साथ कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग का जलाभिषेक करने से मनुष्य को मनवांछित फल मिलने के साथ सुख-समृद्धि के साथ खुशहाली प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रतिदिन शिव दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान