Sawan: शिव रुद्राष्टकम क्या है, कैसे लिखा गया नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, यहां पढ़ें पूरा पाठ
Namami Shamishan Lyrics in Hindi, नमामी शमीशान शिव रुद्राष्टकम का पाठ कब और कैसे लिखा गया है। इसका संबंध शिव से कैसे है, यहां पढ़ें
सावन में शिव रूद्राष्टकम का पाठ आप करते होंगे, लेकिन यह कहां से आया और कहां से लिखा गया, इसके बारे में क्या आप जानते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसको जानने की कोशिश आपने की है। आज सावन के पहले सोमवार को हम इसी बारे में बताएंगे। शिव रूद्राष्टकम का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। रामायण में ही इसका जिक्र है। जिसमें यह लिखा गया है। रामायण में जब कागभुशुण्डि जी गरूड़ को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं वो उस घटना का वर्णन करते हैं जब वो शिव की पूजा में लगे थे तो तभी उनके गुरु वहां आ पहुंचे। लेकिन कागभुशुण्डि जी ने अभिमानवश उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरुजी भी बुरा ना मानें, लेकिन शिव को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः महादेवजी उसे नहीं सह सके। मन्दि रमें आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य! मूर्ख! अभिमानी ! तुझको मैं शाप दूंगा, नीतिका विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। तू गुरुक सामने अजगरकी भांति बैठा रहा। इस अधोगति (सर्पकी नीची योनि) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। वे श्रीशिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी लिए विनती करने लगे वो विनती ही शिव रुद्राष्टकम बनी। ऐसे लिखा गया था शिव रुद्राष्टकम
यहां पढ़ें पूरा पाठ
श्री शिव रूद्राष्टकम
नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम् ।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाशवासं भजेऽहम् ॥
हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निजस्वरूपमें स्थित (अर्थात् मायादिरहित), गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन आकाशरूप एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर आपको मैं भजता हूं॥
निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् ।
करालं महाकाल कालं कृपालुं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ॥
तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम् ।
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारू गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कण्ठे भुजंगा॥
चलत्कुण्डलं शुभ्र नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।
मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥
प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम् ।
त्रयशूल निर्मूलनं शूल पाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भाव गम्यम् ॥
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सच्चिनान्द दाता पुरारी।
चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥
न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।
न तावद् सुखं शांति सन्ताप नाशं, प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधि वासं ॥
न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहम् सदा सर्वदा शम्भू तुभ्यम् ।
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभोपाहि आपन्नामामीश शम्भो ॥
रूद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये
ये पठन्ति नरा भक्तयां तेषां शंभो प्रसीदति।।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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