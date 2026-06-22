Shiv Puja Niyam: शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का दोबारा इस्तेमाल करना शुभ होता है या नहीं?
शिव पूजा में चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा इस्तेमाल करना शुभ है या नहीं? शिवपुराण के अनुसार बेलपत्र को कैसे धोकर फिर से चढ़ाएं, कितनी बार चढ़ा सकते हैं और क्या नियम हैं, पूरी जानकारी जानिए।
हिंदू धर्म में शिव पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इसे चढ़ाने से पूजा पूर्ण होती है और भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई बार बेलपत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए कई भक्त पूछते हैं कि क्या एक बार चढ़ा हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ाया जा सकता है। शिवपुराण और धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, इसका जवाब है - हां, इसे दोबारा चढ़ाया जा सकता है।
बेलपत्र का धार्मिक महत्व
बेलपत्र त्रिदेव - ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। इसके तीन पत्ते इन तीनों देवताओं का वास बताए जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से साधक को पापों से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी समझी जाती है। यही कारण है कि श्रद्धालु दूर-दूर से बेलपत्र लाकर शिव जी को अर्पित करते हैं।
चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा चढ़ाना शुभ है
शिवपुराण के अनुसार, बेलपत्र दिव्य और पवित्र है। इसे एक बार, दो बार या हजार बार भी चढ़ाया जा सकता है। जब तक बेलपत्र हरा-भरा और स्वच्छ है, तब तक उसे दोबारा चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। शिव जी बेलपत्र की पवित्रता देखते हैं, संख्या नहीं। इसलिए चढ़ा हुआ बेलपत्र सम्मानपूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है।
दोबारा चढ़ाने की सही विधि
शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को सावधानी से उतारें। फिर साफ पानी से धो लें। तीनों पत्तों पर चंदन और कुमकुम का टीका लगाएं। यदि चाहें तो 'सीताराम' या 'ओम नमः शिवाय' भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेम और श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस विधि से बेलपत्र की पवित्रता बनी रहती है और पूजा पूर्ण होती है।
कितने बेलपत्र चढ़ाना उत्तम है?
शिवलिंग पर बेलपत्र की संख्या विषम होनी चाहिए। एक, तीन, पांच, सात या ग्यारह बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना गया है। जितने बेलपत्र उपलब्ध हों, उतने चढ़ा सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में चढ़ाने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। बेलपत्र की संख्या कम होने पर भी एक या तीन पत्ते चढ़ाकर पूजा की जा सकती है।
बेलपत्र कितने दिन तक उपयोगी रहता है?
बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। जब तक यह हरा-भरा और कटा-फटा नहीं है, तब तक इसे चढ़ाया जा सकता है। चढ़ाने के बाद शाम को बेलपत्र उतारकर साफ पानी से धो लें। फिर पॉलीथिन या साफ कपड़े में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दूसरे दिन गंगाजल छिड़ककर या साफ पानी से धोकर चंदन-कुमकुम लगाकर फिर से चढ़ाएं। इस प्रकार एक बेलपत्र कई दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है।
बेलपत्र शिव पूजा का अभिन्न अंग है। इसे दोबारा चढ़ाना ना सिर्फ शुभ है, बल्कि श्रद्धा और सावधानी का प्रतीक भी है। सही विधि से उपयोग करने पर शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बेलपत्र की कमी होने पर भी चिंता ना करें, थोड़े से पत्तों से भी पूजा पूर्ण की जा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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