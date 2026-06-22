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Shiv Puja Niyam: शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का दोबारा इस्तेमाल करना शुभ होता है या नहीं?

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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शिव पूजा में चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा इस्तेमाल करना शुभ है या नहीं? शिवपुराण के अनुसार बेलपत्र को कैसे धोकर फिर से चढ़ाएं, कितनी बार चढ़ा सकते हैं और क्या नियम हैं, पूरी जानकारी जानिए।

Shiv Puja Niyam: शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का दोबारा इस्तेमाल करना शुभ होता है या नहीं?

हिंदू धर्म में शिव पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इसे चढ़ाने से पूजा पूर्ण होती है और भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई बार बेलपत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए कई भक्त पूछते हैं कि क्या एक बार चढ़ा हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ाया जा सकता है। शिवपुराण और धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, इसका जवाब है - हां, इसे दोबारा चढ़ाया जा सकता है।

बेलपत्र का धार्मिक महत्व

बेलपत्र त्रिदेव - ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। इसके तीन पत्ते इन तीनों देवताओं का वास बताए जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से साधक को पापों से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी समझी जाती है। यही कारण है कि श्रद्धालु दूर-दूर से बेलपत्र लाकर शिव जी को अर्पित करते हैं।

चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा चढ़ाना शुभ है

शिवपुराण के अनुसार, बेलपत्र दिव्य और पवित्र है। इसे एक बार, दो बार या हजार बार भी चढ़ाया जा सकता है। जब तक बेलपत्र हरा-भरा और स्वच्छ है, तब तक उसे दोबारा चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। शिव जी बेलपत्र की पवित्रता देखते हैं, संख्या नहीं। इसलिए चढ़ा हुआ बेलपत्र सम्मानपूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है।

दोबारा चढ़ाने की सही विधि

शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को सावधानी से उतारें। फिर साफ पानी से धो लें। तीनों पत्तों पर चंदन और कुमकुम का टीका लगाएं। यदि चाहें तो 'सीताराम' या 'ओम नमः शिवाय' भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेम और श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस विधि से बेलपत्र की पवित्रता बनी रहती है और पूजा पूर्ण होती है।

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कितने बेलपत्र चढ़ाना उत्तम है?

शिवलिंग पर बेलपत्र की संख्या विषम होनी चाहिए। एक, तीन, पांच, सात या ग्यारह बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना गया है। जितने बेलपत्र उपलब्ध हों, उतने चढ़ा सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में चढ़ाने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। बेलपत्र की संख्या कम होने पर भी एक या तीन पत्ते चढ़ाकर पूजा की जा सकती है।

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बेलपत्र कितने दिन तक उपयोगी रहता है?

बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। जब तक यह हरा-भरा और कटा-फटा नहीं है, तब तक इसे चढ़ाया जा सकता है। चढ़ाने के बाद शाम को बेलपत्र उतारकर साफ पानी से धो लें। फिर पॉलीथिन या साफ कपड़े में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दूसरे दिन गंगाजल छिड़ककर या साफ पानी से धोकर चंदन-कुमकुम लगाकर फिर से चढ़ाएं। इस प्रकार एक बेलपत्र कई दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है।

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बेलपत्र शिव पूजा का अभिन्न अंग है। इसे दोबारा चढ़ाना ना सिर्फ शुभ है, बल्कि श्रद्धा और सावधानी का प्रतीक भी है। सही विधि से उपयोग करने पर शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बेलपत्र की कमी होने पर भी चिंता ना करें, थोड़े से पत्तों से भी पूजा पूर्ण की जा सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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