शिव मंदिर जाकर नंदी के कान में सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? इस 1 शब्द से पूरा हो जाएगा सारा अटका हुए काम

संक्षेप:

क्या शिव मंदिर जाकर अक्सर आपके मन में ये ख्याल आता है कि नंदी के कान में क्या कहा जाए? अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले ये जानें कि उनके काम में सबसे पहले क्या कहना चाहिए?

Jan 24, 2026 04:31 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
सनातन धर्म में रोजाना मंदिर जाने का बड़ा महत्व होता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्ति रोज मंदिर जाके ही पूरी होगी। घर की पूजा भी रोज सच्चे मन से कई जाए तो भी मंदिर जाने के ही सामान है। हिंदू धर्म में सभी दिन अलग-अलग भगवान को समर्पित होते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव के नाम होता है और इस दिन हर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। इस खास दिन पर लोग शिवालों में जलाभिषेक जरूर करते हैं। इसी के साथ शिव मंदिर में एक परंपरा ऐसी भी है कि अगर नंदी महाराज के कान में कुछ कह दिया जाए तो वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं कई बार मन में आता है कि क्या कहा जाए और क्या नहीं? लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पुराण में भी इसका जिक्र है।

शिवजी ने दिया था वरदान

शिव पुराण के जलंधर चरित्र में इस बात का वर्णन है। दरअसल पुराण में जलंधर और वृंदा से जुड़ी एक कहानी है, जिसमें नंदी वाला किस्सा जुड़ा हुआ है। नंदी महाराज को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि नंदी हर एक संदेश को भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने खुद नंदी को वरदान दिया था कि जो भी उनके काम में अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी इच्छा वो जरूर पूरी करेंगे।

नंदी के काम में ऐसे कहें अपनी बात

अब जान लेते हैं कि अपनी इच्छा को कहने का सही तरीका क्या है? मान्यता के हिसाब से नंदी के बाएं कान में अपनी इच्छा बतानी चाहिए। इस दौरान बेलपत्र को एक हाथ में लेकर नंदी के एक पैर को स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद नंदी के कान में अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देना चाहिए। यहां पर ध्यान रखें कि अपनी बात को नंदी के काम में कहने से पहले ॐ कहें और इसके बाद ही अपने दिल की बात कहें। साथ ही जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो बाद में नंदी महाराज को भी जल और फूल जरूर अर्पित करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
