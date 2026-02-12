Hindustan Hindi News
इन राशियों पर रहती है भगवान शिव की खास कृपा, हर मुश्किल में बनते हैं भोलेनाथ सहारा

Feb 12, 2026 11:43 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे सरल और दयालु देवता माना जाता है। उन्हें ‘भोलेनाथ’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से भगवान शिव भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और जीवन की परेशानियों को आसान बना देते हैं।

हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे सरल और दयालु देवता माना जाता है। उन्हें ‘भोलेनाथ’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से भगवान शिव भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और जीवन की परेशानियों को आसान बना देते हैं। यही वजह है कि लाखों लोग शिवजी को अपना इष्ट मानते हैं और रोज उनका स्मरण करते हैं।धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान शिव की कृपा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिन पर महादेव का आशीर्वाद थोड़ा ज्यादा रहता है। इन लोगों के जीवन में मुश्किलें आती जरूर हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में रास्ता भी निकल जाता है। ऐसे जातकों को सही समय पर मदद, हिम्मत और सफलता मिलती रहती है। आइए जानते हैं किन राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा मानी जाती है…

मेष राशि- मेष राशि के लोग स्वभाव से साहसी, मेहनती और आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग जोखिम लेने से डरते नहीं और अपने दम पर आगे बढ़ना जानते हैं। ज्योतिष मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से इन्हें मुश्किल समय में भी हिम्मत मिलती है। जब हालात खराब होते हैं, तब भी ये टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनकर खड़े हो जाते हैं। करियर और जीवन के फैसलों में इन्हें अक्सर सही दिशा मिलती है। कई बार अचानक ऐसे मौके मिल जाते हैं, जिनसे इनकी किस्मत बदल सकती है।मेष राशि के लोग अगर सच्चे मन से शिवजी का ध्यान करें तो उनके काम जल्दी बनते हैं। इनका आत्मविश्वास ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है और यही शिव कृपा का संकेत माना जाता है।

मकर राशि- मकर राशि के जातक बहुत ही जिम्मेदार, समझदार और धैर्यवान माने जाते हैं। ये लोग हर काम सोच-समझकर करते हैं और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार इन पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है, खासकर धन और करियर के मामलों में। इनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ये अपने जीवन में मजबूत स्थिति बना लेते हैं। लोग इन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ये ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। मकर राशि के लोगों को जीवन में स्थिरता और सम्मान मिलता है। कई बार मुश्किल हालात में भी इन्हें कोई न कोई सहारा मिल जाता है, जिससे रास्ता आसान हो जाता है। इसे भी शिवजी की कृपा का ही असर माना जाता है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोग शांत, समझदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये समाज और लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इनका दिल साफ होता है और यही बात इन्हें खास बनाती है।ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की कृपा कुंभ राशि पर भी बनी रहती है। ऐसे लोग अक्सर सही समय पर सही फैसला ले लेते हैं। जीवन में बड़े नुकसान से बच जाते हैं और धीरे-धीरे तरक्की करते हैं। कुंभ राशि के लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी बताई जाती है, जिससे आर्थिक स्थिति भी संतुलित रहती है। मेहनत और किस्मत दोनों का साथ मिलने से ये लोग जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

