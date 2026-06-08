Shiv Puja Niyam: भगवान शिव की पूजा में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है? क्या है इसके पीछे का शास्त्रीय कारण
भगवान शिव की पूजा में शंख बजाना और शंख से जल चढ़ाना वर्जित क्यों है? शंखचूड़ असुर की कथा और शिव पूजा के महत्वपूर्ण नियम। गलती से भी इन चीजों का इस्तेमाल न करें, जानें सही विधि।
हिंदू धर्म में शंख को पवित्रता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। लगभग हर देवी-देवता की पूजा में शंख बजाया जाता है और उससे जल चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि शिव पूजा में शंख बजाना या शंख से जल अर्पित करना अशुभ माना गया है। इस नियम के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
शंखचूड़ वध की पौराणिक कथा
प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी तपस्या और वरदान के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और देवताओं को भी परेशान करने लगा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर शंखचूड़ का वध किया। शिव पुराण के अनुसार, शंखचूड़ के मरने के बाद उसकी हड्डियों और राख से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि शंखचूड़ शिव का शत्रु था, इसलिए उसके शरीर से बने शंख को शिव पूजा में उपयोग करना वर्जित माना गया।
शंख विष्णु और लक्ष्मी का प्रिय प्रतीक
शंखचूड़ अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु ने शंख को अपना प्रिय वाद्य और पूजा का अंग बनाया। शंख देवी लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है। यही कारण है कि विष्णु पूजा, विवाह, यज्ञ और सभी मांगलिक कार्यों में शंख का उपयोग किया जाता है। लेकिन शिवजी ने शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए उनके पूजा-पाठ में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है।
शिव पूजा में अन्य वर्जित वस्तुएं
शंख की तरह शिव पूजा में तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, तुलसी शंखचूड़ की पत्नी वृंदा थीं। इसलिए शिव पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित है। इसी प्रकार केतकी के फूल भी शिव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। शिव पूजा में जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए।
शिव पूजा का सही तरीका
शिव पूजा हमेशा सादगी और शुद्धता के साथ करनी चाहिए। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा और सफेद चंदन चढ़ाएं। पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। शंख बजाने की जगह शिव मंत्रों का जाप और घंटी का उपयोग करना उचित है। पूजा स्थल को साफ-सुथरा और पवित्र रखें।
शंख रखने का सही तरीका
भले ही शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं होता, लेकिन घर में शंख रखना शुभ माना जाता है। इसे पूजा घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। शंख को कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं और पूजा के बाद साफ जगह पर रखें।
शिव पूजा में शंख वर्जित होने के पीछे काफी गहरी पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता है। सही समझ के साथ शिव पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। रुद्राक्ष, बेलपत्र और सच्ची भक्ति के साथ की गई शिव पूजा हर मनोकामना पूरी करती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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