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शिवलिंग में यहां होता है भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी का वास, विधि-विधान से इनकी पूजा करने से होता है धन लाभ

Apr 10, 2026 03:57 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Ashok Sundari Puja: शिवलिंग में भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का वास होता है। जानिए शिवलिंग के किस हिस्से में अशोक सुंदरी विराजमान हैं और विधि-विधान से इनकी पूजा करने से कैसे मिलता है धन लाभ, मनोकामना पूर्ति और सुख-समृद्धि।

शिवलिंग में यहां होता है भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी का वास, विधि-विधान से इनकी पूजा करने से होता है धन लाभ

शिवलिंग केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें शिव परिवार के कई सदस्यों का वास माना जाता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, शिवलिंग के विभिन्न हिस्सों पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का भी निवास होता है। अशोक सुंदरी को शिव-पार्वती की पुत्री माना जाता है। इनकी पूजा से धन लाभ, मनोकामना पूर्ति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है।

अशोक सुंदरी कौन हैं?

अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं। पुराणों में इन्हें अशोक वन की रक्षक और सौंदर्य की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। नाम में 'अशोक' शब्द का अर्थ है शोक रहित। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से शोक, चिंता और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। अशोक सुंदरी को विशेष रूप से धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली मानी जाती हैं।

शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान

शिवलिंग पर जल अर्पित करने वाली नलिका (जिससे जल बाहर निकलता है) को गोमुख कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इसी गोमुख स्थान पर भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का वास होता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वह जल सबसे पहले अशोक सुंदरी को अर्पित होता है। इसलिए शिव पूजा के साथ-साथ अशोक सुंदरी की पूजा भी अनिवार्य मानी जाती है।

अशोक सुंदरी की पूजा का विशेष महत्व

अशोक सुंदरी की पूजा करने से धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। विशेष रूप से सोमवार को इनकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जो भक्त नियमित रूप से शिवलिंग के साथ अशोक सुंदरी की पूजा करते हैं, उन्हें आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और शोक से मुक्ति मिलती है।

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अशोक सुंदरी की पूजा विधि

अशोक सुंदरी की पूजा शिव पूजा के साथ ही की जाती है। सबसे पहले शुद्ध जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद गोमुख (नलिका) वाले स्थान पर अशोक सुंदरी को जल अर्पित करें। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने के बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर भी चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और माला चढ़ाएं, साथ ही अशोक सुंदरी पर भी फूल और बेलपत्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहें। अंत में 'ॐ अशोक सुंदरी देव्यै नमः' मंत्र का जाप करें।

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धन लाभ और अन्य फायदे

अशोक सुंदरी की विधि-विधान से पूजा करने से धन के नए स्रोत खुलते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। यह पूजा पारिवारिक कलह को भी शांत करती है और घर में सुख-शांति का वातावरण बनाती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अशोक सुंदरी की पूजा विशेष लाभ देती है।

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शिवलिंग में अशोक सुंदरी का वास शिव परिवार की पूर्णता को दर्शाता है। नियमित श्रद्धा से की गई यह पूजा जीवन में धन, समृद्धि और शांति लेकर आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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