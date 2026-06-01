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Shiv Chalisa: शिव चालीसा का पाठ कब और कैसे करना चाहिए? जानिए सही नियम

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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सोमवार को शिव चालीसा का पाठ कैसे करें? जानिए शिव चालीसा पढ़ने का सही समय, नियम, विधि और फायदे। भक्ति भाव से पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं।

Shiv Chalisa: शिव चालीसा का पाठ कब और कैसे करना चाहिए? जानिए सही नियम

सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की उपासना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। शिव चालीसा का पाठ महादेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय है। इसमें 40 चौपाइयां हैं, जो भगवान शिव की महिमा का गान करती हैं। विधि-विधान से किए गए शिव चालीसा पाठ से चमत्कारिक फल मिलते हैं, लेकिन सही नियमों का पालन बहुत जरूरी है।

शिव चालीसा पाठ का सबसे शुभ समय

शिव चालीसा का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन सोमवार को इसका विशेष महत्व है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को प्रदोष काल में पाठ करने से अधिक लाभ मिलता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए पाठ कर रहे हैं, तो सोमवार को शुरू करके लगातार 7 या 11 सोमवार तक पाठ जारी रखें।

शिव चालीसा पाठ की सही विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। कुशा के आसन पर बैठना शुभ माना जाता है। शिवलिंग या शिव की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। अब शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, सफेद चंदन, बेलपत्र, आक के फूल और साबुत चावल चढ़ाएं। पाठ शुरू करने से पहले 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा को लय और सुर में भक्ति भाव से पढ़ें। पाठ पूरा होने के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें।

पाठ के दौरान इन नियमों का रखें ध्यान

  • पाठ करते समय मन को पूरी तरह भगवान शिव में लगाएं, बीच में बातचीत ना करें।
  • पाठ के समय जूते-चप्पल ना पहनें और सिर ढका ना रखें।
  • काले कपड़े पहनकर पाठ ना करें, सफेद, पीला या लाल रंग शुभ है।
  • पाठ के बाद कलश का जल पूरे घर में छिड़कें और थोड़ा स्वयं पी लें।

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शिव चालीसा पाठ के लाभ

नियमित शिव चालीसा पाठ करने से सभी प्रकार के भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अटके हुए काम पूरे होते हैं और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस चालीसा का पाठ करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। आर्थिक संकट दूर होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

शिव चालीसा का पाठ सिर्फ शब्दों का पाठ नहीं, बल्कि भक्ति का पाठ है। इसे क्रोध, लोभ या दिखावे के भाव से ना पढ़ें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने पर ही इसका पूरा फल मिलता है। जो लोग रोज पाठ नहीं कर सकते, वे कम से कम प्रत्येक सोमवार को जरूर पढ़ें।

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शिव चालीसा का नियमित पाठ ना सिर्फ मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज से ही शिव चालीसा का पाठ शुरू करें। भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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