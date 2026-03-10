Hindustan Hindi News
Sheetala Ashtami vrat Katha: कल है शीतला अष्टमी व्रत, माता शीतला को लगता है ठंडे खाने का भोग, पढ़ें व्रत कथा

Mar 10, 2026 08:40 am IST
sheetala ashtami vrat Katha in hindi: आज शीतला सप्तमी का व्रत है और कल शीतला अष्टमी का व्रत है। इन दोनों दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। यहां पढ़ें उनके व्रत की कथा

होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज (10 मार्च) और कल (11 मार्च) चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी-अष्टमी है। इन तिथियों पर शीतला माता की विशेष पूजा और व्रत करते हैं। कुछ जगहों पर सप्तमी पर और कुछ जगहों पर अष्टमी तिथि पर महिलाएं ये व्रत करती हैं। शीतला माता के नाम का अर्थ है शीतलता देने वाली देवी। शीतलता यानी ठंडक। इन दोनों दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता शीतला शीतलता की देवी है। चैत्र मास में सप्तमी और अष्टमी के दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। वे सप्तमी-अष्टमी तिथि की अधिपति देवी हैं। उन्हें गर्म खाने का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए एक दिन पहले खाना बनाया जाता है और बासी खाने का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि खासतौर पर मौसमी बीमारियों से ये देवी रक्षा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दाहज्वर, पीतज्वर, बुखार और नेत्र रोगों से शीतला माता रक्षा करती है।

कब है शीतला अष्टमी

शीतला अष्टमी (बसौड़ा पूजन) चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को है। अष्टमी तिथि 10 मार्च की रात 01 बजकर 54 मिनट से प्रारम्भ होकर 11 मार्च की रात 04 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। इस व्रत में उदया तिथि देखा जाता है, इसलिए पूजन का शुभ मुहूर्त 11 मार्च की सुबह 06 बजकर 30 मिनट से शाम 06 बजकर 30 मिनट तक कल्याणकारी रहेगा।

शीतला माता को क्यों लगाते हैं ठंडे खाने का भोग?

इस व्रत में देवी मां को ठंडे (शीतल) खाने का भोग लगाने की परंपरा है। भक्त भी ठंडा खाना ही खाते हैं। इस व्रत को बसोड़ा भी कहते हैं।शीतला माता का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल अलग है। देवी का वाहन गधा है। शीतला माता के हाथों में कलश, झाड़ू, सूप (सूपड़ा) है। मां के गले में नीम के पत्तों से बनी माला है। शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस समय में ठंडा खाना खाने से भक्त को ऋतु परिवर्तन के समय होने वाली बीमारियों से रक्षा होती है। दरअसल चैत्र मास ऐसा महीना होता है, जब सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। इस समय में लोगों की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है, ऐसे में ठंडा गर्म से बुखार, आजि मौसमी बीमारियां होती है। इसके अलावा इस मौसम खान-पान और जीवन शैली से जुड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए इस दिन बासी यानी ठंडा खाना ही खाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाने से बचना चाहिए।

शीतला अष्टमी व्रत कथा

कथा के अनुसार,एक बार माता शीतला एक बार सोचा कि वो देखकर कर आएं कि लोग उनको कितना मानते हैं, उनकी अराधना करते हैं, या नहीं ये सोचकर वो धरती पर आई। यहां उन्होंने गांव में भ्रमण किया। गांव में जाकर वो साधारण मनुष्य की तरह घूम रही थीं, तभी एक भक्त ने उन्हें गर्म खाना खाने के लिए दे दिया । गर्म खाने का भोग लगाकर माता का मुंह जल गया गया इनके जलन होने लगी। वो सहायता के लिए इधर-उधर भटकने लगीं, तभी एक बुढ़िया उनकी सहायता के लिए आई, वो उन्हें अपने घर ले गई वहां उन्हें आराम से बिठाया, उनके हवा किया और फिर उन्हें बासी खाना और दही खाने को दिया। इस तरह ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद उनके शरीर की जलन कम हुई और उन्होंने उस बुढिया को दर्शन दिए। इसलिए हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि तभी से शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई है। चैत्र कृष्ण सप्तमी-अष्टमी तिथि की अधिपति देवी शीतला हैं, इसलिए इस दिन देवी को ठंडा भोग लगाते हैं। व्रत कथा समाप्त

