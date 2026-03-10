Sheetala Ashtami vrat Katha: कल है शीतला अष्टमी व्रत, माता शीतला को लगता है ठंडे खाने का भोग, पढ़ें व्रत कथा
sheetala ashtami vrat Katha in hindi: आज शीतला सप्तमी का व्रत है और कल शीतला अष्टमी का व्रत है। इन दोनों दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। यहां पढ़ें उनके व्रत की कथा
होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज (10 मार्च) और कल (11 मार्च) चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी-अष्टमी है। इन तिथियों पर शीतला माता की विशेष पूजा और व्रत करते हैं। कुछ जगहों पर सप्तमी पर और कुछ जगहों पर अष्टमी तिथि पर महिलाएं ये व्रत करती हैं। शीतला माता के नाम का अर्थ है शीतलता देने वाली देवी। शीतलता यानी ठंडक। इन दोनों दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता शीतला शीतलता की देवी है। चैत्र मास में सप्तमी और अष्टमी के दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। वे सप्तमी-अष्टमी तिथि की अधिपति देवी हैं। उन्हें गर्म खाने का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए एक दिन पहले खाना बनाया जाता है और बासी खाने का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि खासतौर पर मौसमी बीमारियों से ये देवी रक्षा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दाहज्वर, पीतज्वर, बुखार और नेत्र रोगों से शीतला माता रक्षा करती है।
कब है शीतला अष्टमी
शीतला अष्टमी (बसौड़ा पूजन) चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को है। अष्टमी तिथि 10 मार्च की रात 01 बजकर 54 मिनट से प्रारम्भ होकर 11 मार्च की रात 04 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। इस व्रत में उदया तिथि देखा जाता है, इसलिए पूजन का शुभ मुहूर्त 11 मार्च की सुबह 06 बजकर 30 मिनट से शाम 06 बजकर 30 मिनट तक कल्याणकारी रहेगा।
शीतला माता को क्यों लगाते हैं ठंडे खाने का भोग?
इस व्रत में देवी मां को ठंडे (शीतल) खाने का भोग लगाने की परंपरा है। भक्त भी ठंडा खाना ही खाते हैं। इस व्रत को बसोड़ा भी कहते हैं।शीतला माता का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल अलग है। देवी का वाहन गधा है। शीतला माता के हाथों में कलश, झाड़ू, सूप (सूपड़ा) है। मां के गले में नीम के पत्तों से बनी माला है। शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस समय में ठंडा खाना खाने से भक्त को ऋतु परिवर्तन के समय होने वाली बीमारियों से रक्षा होती है। दरअसल चैत्र मास ऐसा महीना होता है, जब सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। इस समय में लोगों की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है, ऐसे में ठंडा गर्म से बुखार, आजि मौसमी बीमारियां होती है। इसके अलावा इस मौसम खान-पान और जीवन शैली से जुड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए इस दिन बासी यानी ठंडा खाना ही खाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाने से बचना चाहिए।
शीतला अष्टमी व्रत कथा
कथा के अनुसार,एक बार माता शीतला एक बार सोचा कि वो देखकर कर आएं कि लोग उनको कितना मानते हैं, उनकी अराधना करते हैं, या नहीं ये सोचकर वो धरती पर आई। यहां उन्होंने गांव में भ्रमण किया। गांव में जाकर वो साधारण मनुष्य की तरह घूम रही थीं, तभी एक भक्त ने उन्हें गर्म खाना खाने के लिए दे दिया । गर्म खाने का भोग लगाकर माता का मुंह जल गया गया इनके जलन होने लगी। वो सहायता के लिए इधर-उधर भटकने लगीं, तभी एक बुढ़िया उनकी सहायता के लिए आई, वो उन्हें अपने घर ले गई वहां उन्हें आराम से बिठाया, उनके हवा किया और फिर उन्हें बासी खाना और दही खाने को दिया। इस तरह ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद उनके शरीर की जलन कम हुई और उन्होंने उस बुढिया को दर्शन दिए। इसलिए हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि तभी से शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई है। चैत्र कृष्ण सप्तमी-अष्टमी तिथि की अधिपति देवी शीतला हैं, इसलिए इस दिन देवी को ठंडा भोग लगाते हैं। व्रत कथा समाप्त
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां