Shattila ekadashi 2026: नए साल में षट्तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक दिन, जानें डेट और टाइम

Shattila ekadashi 2026: नए साल में षट्तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक दिन, जानें डेट और टाइम

संक्षेप:

Shattila ekadashi date: माघ मास के कृष्ण पक्ष में षट्तिल एकादशी आती है। इस साल यह एकादशी 14 जनवरी को है। इस दिन मकर संक्रातिं का पर्व भी है। षट्तिला एकादशी सब पापोंका नाश करने वाली है। इस दिन कोई भूल हो जानेपर श्रीकृष्णका नामोचारण करना चाहिए।

Dec 30, 2025 09:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
माघ मास के कृष्ण पक्ष में षट्तिल एकादशी आती है। इस साल यह एकादशी 14 जनवरी को है। इस दिन मकर संक्रातिं का पर्व भी है। षट्तिला एकादशी सब पापोंका नाश करने वाली है। इस दिन कोई भूल हो जानेपर श्रीकृष्णका नामोचारण करना चाहिए। माघ मास की इस एकादशी को बहुत खास माना जाता है। इस दिन चन्दन, अरगजा, कपूर, नेवेद्य आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में तिलों का बहुत अधिक महत्व है। इस तिल दान करने से आपके कई ग्रह दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसके बाद अगले दिन कृष्ण कूर्म द्वादशी है।

14 जनवरी को ही मकर संक्राति भी
आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक दिन है। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रान्ति, षटतिला एकादशी, पोंगल, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर दान करने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर ग्रह दोषों के अलावा अपने पितरों के लिए भी दान करना चाहिए। इससे उनकी कृपा आप पर बनी रहती है।

षटतिला एकादशी पर ये मंत्र पढ़ें
कृष्ण कृष्ण संसारा्णवममानां कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव । प्रसीद पुरुषोत्तम ॥। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । सुत्रह्मण्यप नमस्तेउस्तु महापुरुष पूर्वज ॥। गृहाणाध्य॑ मया दत्त लक्ष्म्या सह जगत्पते

एकादशी की तिथि क्या है
पंचांग के अनुसार, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 17 मिनट से होगी। इस तिथि का समापन 14 जनवरी को शाम 05 बजकर 52 मिनट पर होगा। ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी 14 जनवरी को पड़ रही है। इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इसका व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आएगी। इस साल जया एकादशी 29 जनवरी को है, इसका व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
