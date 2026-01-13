Shattila ekadashi 2026 vrat katha in Hindi: षटतिला एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा, पढ़े पौराणिक कथा

संक्षेप: Shattila ekadashi 2026 katha in hindi: माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व है। आइए यहां पढ़ें षटतिला एकादशी व्रत की कथा

Shattila ekadashi 2026 katha in hindi: माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व है। पद्मपुराण में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया है। इसमें कहा गया है कि श्रीभगवान ने कहा है कि माघ मासके कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, वह षट्तिला के नामसे विख्यात है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है। अब तुम 'घट्तिला'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यने दाल्भ्यसे कहा था। दाल्भ्यने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! मृत्युलोकमें आये हुए प्राणी प्रायः पापकर्म करते हैं। उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिये कौन-सा उपाय है? बतानेकी कृपा करें। पुलस्त्यजी बोले-महाभाग ! तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूं; सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा-धोकर पवित्र हो इन्द्रियों को संयममें रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। भगवान का स्मरण करके जलसे पैर धोकर भूमिपर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर एक सौ आठ पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघमें जब आर्द्री या मूल नक्षत्र आए, तंब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। अच्छे से स्नान करके पवित्र हो शुद्धभाव से देवाधिदेव श्रीविष्णुकी पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्रीकृष्ण का नामोचारण करें। रात को जागरण और होम करें। चन्दन, अरगजा, कपूर, नेवेद्य आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करें। तत्पश्चात्भ गवान का स्मरण करके बारम्बार श्रीकृष्णनामका उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फलसे भगवान को अर्ध्य दे।

