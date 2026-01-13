Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shattila Ekadashi 2026: Vrat Date and Time, Puja Vidhi, Daan Rules and Religious Significance
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी कल, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय

Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी कल, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय

संक्षेप:

Shattila Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति धीरे-धीरे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है।

Jan 13, 2026 02:22 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shattila Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति धीरे-धीरे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी खास तौर पर दान, संयम और सेवा का पर्व मानी जाती है। साल 2026 में यह व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत खास माना जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

षटतिला एकादशी 2026 कब है- वैदिक पंचांग के अनुसार, षटतिला एकादशी की तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3:17 बजे शुरू होगी और 14 जनवरी 2026 को शाम करीब 5:52 बजे समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदयातिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए षटतिला एकादशी का व्रत बुधवार, 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:Shattila ekadashi katha: षटतिला एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा, पढ़े कथा

पारण (व्रत खोलने का समय): 15 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 7:00 बजे से 9:30 बजे तक

षटतिला एकादशी का धार्मिक महत्व- ‘षटतिला’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- षट यानी छह और तिला यानी तिल। इस दिन तिल का छह अलग-अलग तरीकों से उपयोग करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तिल के प्रयोग से दरिद्रता दूर होती है, पाप कटते हैं और सुख-समृद्धि आती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है, तिल का दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पिछले जन्मों के दोष भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत मन, वाणी और कर्म- तीनों स्तरों पर शुद्धि का पर्व माना जाता है।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति 2026 कल है या परसों? पंडित जी से जानें सही डेट

षटतिला एकादशी पूजा विधि: षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अगर संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा काला तिल मिला लें। साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं, भगवान को तिल, फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु मंत्र या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और मन में गलत विचार न आने दें। जरूरतमंद को तिल, भोजन या कपड़े का दान करें। शाम को फिर से भगवान विष्णु की आरती करें और अगले दिन पारण के समय व्रत खोलें।

उपाय- षटतिला एकादशी पर करें ये उपाय: षटतिला एकादशी पर तिल से जुड़े कुछ खास उपाय किए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन तिल का इन छह तरीकों से उपयोग करना शुभ माना जाता है:

तिल मिले जल से स्नान- इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है

तिल का उबटन लगाना- नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है

हवन में तिल अर्पित करना- ईश्वर की कृपा मिलती है

तिल से तर्पण करना- पितरों को शांति मिलती है

तिल से बने भोजन का सेवन- शुभ फल देता है

तिल का दान करना- व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है

षटतिला एकादशी पर क्या दान करें- इस दिन अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत पुण्य देने वाला माना जाता है। इसके अलावा तिल, कपड़े और भोजन का दान भी किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shattila Ekadashi Ekadashi Kab Hai Ekadashi Vrat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने