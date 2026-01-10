Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shattila Ekadashi 2026: Correct Date, Time, Vrat and Parana Muhurat
षटतिला एकादशी कब है? नोट कर लें डेट, इस दिन जरूर करें तिल के ये 6 उपयोग

षटतिला एकादशी कब है? नोट कर लें डेट, इस दिन जरूर करें तिल के ये 6 उपयोग

संक्षेप:

Shattila Ekadashi 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पुण्यदायी माना गया है। यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है।

Jan 10, 2026 11:35 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shattila Ekadashi 2026 : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पुण्यदायी माना गया है। यह दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत खास तौर पर दान, तपस्या और करुणा का पर्व माना जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

षटतिला एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार- षटतिला एकादशी की तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:17 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 को शाम लगभग 5:52 बजे होगा।हिंदू परंपरा में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए षटतिला एकादशी का व्रत बुधवार, 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा।

पारण (व्रत खोलने का समय): 15 जनवरी 2026, सुबह लगभग 7:00 बजे से 9:30 बजे तक

(स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है)

षटतिला एकादशी का महत्व- इस एकादशी का नाम ही इसके महत्व को बताता है। ‘षट’ का अर्थ है छह और ‘तिला’ का अर्थ है तिल। इस दिन तिल का छह अलग-अलग तरीकों से उपयोग करने की परंपरा है।

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। षटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग करने से दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, तिल का दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति, जानें 14 या 15 जनवरी कब है पर्व?

षटतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग

शास्त्रों में इस दिन तिल के छह उपयोग बताए गए हैं, जिनसे व्रत पूर्ण फल देता है-

तिल मिले जल से स्नान- शरीर और मन की शुद्धि होती है

तिल का उबटन लगाना- नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है

हवन में तिल की आहुति- ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है

तिल से तर्पण- पितृ दोष शांत होता है

तिल से बना भोजन ग्रहण करना- इसे प्रसाद रूप में खाना शुभ माना जाता है

तिल का दान- यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है

षटतिला एकादशी पर क्या दान करें?- इस दिन अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भूखे को भोजन कराने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तिल, अन्न, वस्त्र और जरूरत की चीजों का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। जरूरतमंदों की सहायता करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
shattila ekadashi vrat katha Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने