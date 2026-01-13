Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shattila Ekadashi 2026 After 23 years Shattila Ekadashi on Makar Sankranti timing Pooja mantra Muhurat Ekadashi Upay
23 सालों बाद मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का अद्भुत संयोग, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि व उपाय

23 सालों बाद मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का अद्भुत संयोग, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि व उपाय

संक्षेप:

Shattila Ekadashi 2026, Makar Sankranti timing: लगभग 23 सालों के बाद एक ही दिन पर षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति पड़ रही है। मकर संक्राति और एकादशी एक दिन होने के कारण इसे अक्षय फल देने वाला माना जा रहा है।

Jan 13, 2026 08:27 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Shattila Ekadashi 2026, Makar Sankranti: इस साल 14 जनवरी के दिन बेहद ही अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लगभग 23 सालों के बाद एक ही दिन पर षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति पड़ रही है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2003 में बना था। पंचांग के अनुसार, शाम 05:52 मिनट तक एकादशी तिथि रहेगी। इस दिन स्नान, जप, तप, दान ब श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व है। मकर संक्राति और एकादशी एक दिन होने के कारण इसे अक्षय फल देने वाला माना जा रहा है। इस बार षटतिला एकादशी पर वृद्धि योग, लाभ दृष्टि योग, शुक्रादित्य योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, विधि, मंत्र भोग व उपाय-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुभ योग: षटतिला एकादशी के दिन सुबह 07:57 मिनट से वृद्धि योग रहेगा। सूर्योदय से लेकर 03:03 ए एम, जनवरी 15 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा।

23 सालों बाद मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का अद्भुत संयोग, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि व उपाय

  1. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम
  2. विजय मुहूर्त 02:15 पी एम से 02:57 पी एम
  3. गोधूलि मुहूर्त 05:43 पी एम से 06:10 पी एम
  4. अमृत काल 03:23 पी एम से 05:10 पी एम
  5. निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, जनवरी 15 से 12:57 ए एम, जनवरी 15
  6. सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15
  7. अमृत सिद्धि योग 07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति पर कितने बजे करें दान-स्नान, जानें शुभ मुहूर्त व पूजा की विधि
ये भी पढ़ें:सूर्य का मकर गोचर इन 5 राशियों का चमकाएगा भाग्य, मकर संक्रांति पर खूब होगा लाभ

पूजा-विधि

  • स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
  • गणेश जी की प्रणाम कर सूर्य पूजा करें
  • भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
  • प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
  • अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
  • मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
  • संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
  • षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
  • पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
  • प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
  • अंत में क्षमा प्रार्थना करें

भोग- भगवान श्री हरी विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन तिल, गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल डालना न भूलें। भगवान सूर्य को भी तिल और गुड़ का भोग लगाएं।

मंत्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नारायणाय लक्ष्म्यै नमः

उपाय- मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन होने पर श्री विष्णु चालीसा और सूर्य चालीसा का पाठ करने से पापों का नाश होगा। मंत्र जाप भी करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:इस मुहूर्त में करें षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति पूजा, जानें कब बनेगी खिचड़ी
ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन, क्या चावल का दान करना चाहिए?
ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति पर एकादशी का संयोग, जानें क्या रहेगा स्नान-दान का उत्तम समय
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shattila Ekadashi Makar Sankranti 2026 Ekadashi Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने