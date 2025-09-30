Shardiya Navratri Navami Wishes 2025 Maha Navami Top 10 Greetings SMS and maa durga devotional Messages for Navami Navami Wishes: नवरात्रि नवमी की इन 10 चुनिंदा मैसेज से भेजें बधाई, प्रसन्न होंगी माता रानी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shardiya Navratri Navami Wishes 2025 Maha Navami Top 10 Greetings SMS and maa durga devotional Messages for Navami

Navami Wishes: नवरात्रि नवमी की इन 10 चुनिंदा मैसेज से भेजें बधाई, प्रसन्न होंगी माता रानी

Maha Navami Wishes and SMS 2025: शारदीय नवरात्रि की नवमी इस बार 1 अक्टूबर, बुधवार को है। महानवमी के दिन लोग अपनों को खास संदेशों से बधाई भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को महानवमी की भेजें बधाई-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:37 PM
Navami Wishes: नवरात्रि नवमी की इन 10 चुनिंदा मैसेज से भेजें बधाई, प्रसन्न होंगी माता रानी

Navratri Navami Wishes 2025 in Hindi: शारदीय नवरात्रि की नवमी इस साल 1 अक्टूबर, बुधवार को है। नवमी तिथि पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन लोग हवन व कन्या पूजन करने के साथ व्रत का पारण भी करते हैं, जबकि कुछ लोग दशमी तिथि को व्रत खोलते हैं। नवरात्रि नवमी पर लोग मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भी देते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं नवरात्रि नवमी की शुभकामनाएं।

1. भक्ति का भंडार हो आप मां

शक्ति का संसार हो आप मां

नमन है मां आपके चरणों में

मेरी मुक्ति का दरबार हो आप

महानवमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2. सारी रात मां के गुण गाएं

मां का ही नाम जपें

मां में ही खो जाएं

नवरात्रि की नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

3. चलते चलते राह में भटके

काम कोई तेरा जब अटके,

हर दुःख का यही उपाय

तू ले माता रानी का नाम,

तेरे पूरे होंगे काम

महानवमी 2025 की शुभकामनाएं

4. सुख, शांति और समृद्धि मंगलमय कामनाओं के साथ आप एवं आपके पूरे परिवार को महानवमी की शुभकामनाएं 2025

5. शेरों वाली मैया के दरबार में,

दुःख-दर्द मिटाए जाते हैं,

जो भी दर पर आते है,

शरण में लिए जाते हैं.

महा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. कभी ना करें आप दुखों का सामना

पग पग पर मिले मां दुर्गा का आशीर्वाद

महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

7. सिंह पर सवार होकर माता रानी आ गई हैं

देखो मां दुर्गा अपने भक्तों की परेशानियां दूर करने आई हैं

महानवमी की शुभकामनाएं

8. मिलता है सच्चा सुख केवल,

मां तुम्हारे चरणों में,

यह विनती है हर पल मां

रहे ध्यान आपके चरणों में

नवमी की शुभकामनाएं

9. इस नवमी देवी के कदम आपके घर में आएं

जीवन की सभी दुख दर्द दूर हो जाएं

महानवमी की आपको शुभकामनाएं

10. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार

हर्षित हुआ मन, पुलकिन हुआ संसार

अपने शुभ कदमों से मां आएं आपके द्वार

नवरात्रि महानवमी की शुभकामनाएं

