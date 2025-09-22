Shardiya Navratri Ki Shubhkamnaye: इस बार नवरात्र दस दिनों के होंगे। दस दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों का पूजन-अर्चन देवी भक्त करेंगे। अपनों की शारदीय नवरात्रि 2025 खास बनाने के लिए शेयर करें ये मैसेज-

Mon, 22 Sep 2025 12:16 AM

Shardiya Navratri Ki Shubhkamnaye: शारदीय नवरात्र का आरंभ सोमवार से हो रहा है, जिस वजह से मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है जो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस बार नवरात्र दस दिनों के होंगे। दस दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों का पूजन-अर्चन देवी भक्त करेंगे। अपनों की शारदीय नवरात्रि 2025 खास बनाने के लिए शेयर करें ये मैसेज-

शारदीय नवरात्रि 2025 की शुभकामनाएं: माता की भक्ति भरे संदेशों से दें सभी को नवरात्रि की बधाई 1- लाल रंग से सजा मां का दरबार,

आया है नवरात्रि का त्योहार,

यह पर्व आपके जीवन में प्रेम और उल्लास भर दे,

आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई!

2- लक्ष्मी का हाथ हो

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!

नवरात्रि की शुभकामनाएं!

3- अज्ञान के अंधकार को दूर कर,

ज्ञान का प्रकाश फैलाए मां दुर्गा,

यह नवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो।

शुभ नवरात्रि!

4- नवरात्रि के पावन पर्व पर, मां शक्ति आपके घर में वास करें।

उनका आशीर्वाद आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करे।

शारदीय नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं!

5- मां दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।

इस शारदीय नवरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों।

शुभ नवरात्रि 2025!

6- देवी मां के नौ रूप आपको नौ वरदान दें,

यश, बल, बुद्धि, सुख, शांति, समृद्धि, निरोगी जीवन, धन और सम्मान।

शुभ नवरात्रि!

8- देवी मां का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।

नवरात्रि के ये नौ दिन आपके लिए नई खुशियां और सफलता लेकर आएं।

आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

9- मां दुर्गा का रूप है अति सुहावना,

इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,

खुशियां महके आपके घर-आंगन,