कब से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि, अष्टमी, नवमी और दशहरा किस दिन, कब होगी कलश स्थापना

shardiya navratri 2025 Date: अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। जानें अष्टमी, नवमी और दशहरा कब मनाएं जाएंगे। कलश स्थापना किस समय होगी।

शारदीय नवरात्रि इस साल 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों क पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से 1 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। एक भी नवरात्रि तिथि का क्षय या बढ़त नहीं है, नौ दिनों के नवरात्र हैं। इसके बाद दसवें दिन विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को है। इसके बाद शरद पूर्णिमा पर 6 अक्टूबर सोमवार को है, जिसमें लक्ष्मी पूजा होगी। शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तिथि इस साल 22 सितम्बर 2025 को आधी रात में 1:23 बजे से शुरू होगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि 23 सितम्बर 2025 को 2:55 आधी रात को खत्म होगी।

1 अक्टूबर तक मां के नौ रूपों की पूजा की जाएगी। इसमें 28 सितंबर (षष्ठी) को कात्यायनी माता, 29 सितंबर कालरात्रि माता और रात्रि 11 बजे महा निशा पूजन होगा। 1 अक्टूबर (नवमी) को सिद्धिदात्री माता पूजन, शस्त्र पूजन, हवन और रात्रि 7 बजे से कन्या पूजन होगा। 2 अक्टूबर (गुरुवार) को विजयादशमी के दिन देवी पूजन, शमी पूजन, अपराजिता पूजन होगा।

22 सितंबर सोमवार को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर कलश स्थापना, ध्वजारोपण और शैलपुत्री माता पूजन के साथ नवरात्र की शुरुआत होगी। सोमवार, सितम्बर 22, 2025 को की जाएगी। घटस्थापना 22 तारीख को सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घटस्थापना कर रहे हैं, तो दोपहर 11:49 बजे से 12:38 बजे तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस साल माता की सवारी हाथी होगा, नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए सोमवार को मां हाथी पर सवार होकर आती हैं।