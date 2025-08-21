shardiya navratri kab se hain mata ki sawari hathi know kalash sthapana muhurat कब से शुरू है शारदीय नवरात्रि 2025, इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी माता, जानें कलश स्थापना का मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कब से शुरू है शारदीय नवरात्रि 2025, इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी माता, जानें कलश स्थापना का मुहूर्त

shardiya navratri kab se hain: Shardiya Navratri 2025 Date: अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:09 AM
Shardiya Navratri 2025 Date: अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सिंतबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि साल में दो गुप्त नवरात्रि आते हैं और चैत्र मास और शारदीय नवरात्रि दो अप्रैल और अक्टूबर में मनाए जाते हैं। अब अक्टूबर में आने वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसमें मां दुर्गा की विशेष पूजा होती है। इन नौ दिनों में माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है।

माता की सवारी
इस बार हाथी पर माता सवार होकर जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि जब माता की सवारी हाथी होती है, तो इसे शुभ माना जाता है। रविवार या सोमवार को शुरू होने वाली नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। इसलिए इस बार पूजा विशेष फलदायी होगी। इस बार माता का प्रस्थान बुधवार को हो रहा है।

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि का आरंभ घटस्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घटस्थापना सोमवार, सितम्बर 22, 2025 को की जाएगी। घटस्थापना 22 तारीख को सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घटस्थापना कर रहे हैं, तो दोपहर 11:49 बजे से 12:38 बजे तक कलश की स्थापना कर सकते हैं।

शारदीय नवरात्र 2025 तिथि
22 सितंबर 2025- मां शैलपुत्री की पूजा
23 सितंबर 2025- मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
24 सितंबर 2025- मां चंद्रघंटा की पूजा
26 सितंबर 2025- मां कूष्मांडा की पूजा
27 सितंबर 2025- मां स्कंदमाता की पूजा
28 सितंबर 2025- मां कात्यायनी की पूजा
29 सितंबर 2025- मां कालरात्रि की पूजा
30 सितंबर 2025- मां सिद्धिदात्री की पूजा
01 अक्टूबर 2025- मां महागौरी की पूजा
02 अक्टूबर 2025- विजयदशमी (दशहरा)

