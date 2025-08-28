Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्र 9 की जगह 10 दिन के, तिथि का बढ़ना रहेगा शुभ

हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं। इनमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र का महत्व सबसे अधिक होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है।

Shardiya Navratri 2025 : हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं। इनमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र का महत्व सबसे अधिक होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती है। लेकिन कभी-कभी तिथि के घटने या बढ़ने से नवरात्रि 8 या 10 दिन की भी होती हैं। इस साल तिथि में वृद्धि हो रही है जिस वजह से नवरात्रि 10 दिन की हैं।

शारदीय नवरात्रि डेट- शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इस वर्ष तृतीया तिथि में वृद्धि हो रही है। जिस वजह से तृतीया तिथि का मान 24 और 25 सितंबर दोनों दिन रहेगा। इसी कारण नवरात्रि में एक दिन की वृद्धि हो रही है।

नवरात्रि कैलेंडर- 22 सितंबर 2025 – प्रतिपदा (शैलपुत्री पूजा)- नवरात्रि का पहला दिन

23 सितंबर 2025 – द्वितीया (ब्रह्मचारिणी पूजा)- नवरात्रि का दूसरा दिन

24 सितंबर 2025 – तृतीया (चन्द्रघण्टा पूजा)- नवरात्रि का तीसरा दिन

26 सितंबर 2025 – चतुर्थी (कूष्माण्डा पूजा)- नवरात्रि का चौथा दिन

27 सितंबर 2025 – पञ्चमी (स्कन्दमाता पूजा)- नवरात्रि का पांचवा दिन

28 सितंबर 2025 – महाषष्ठी (कात्यायनी पूजा)- नवरात्रि का छठा दिन

29 सितंबर 2025 – महासप्तमी (कालरात्रि पूजा)- नवरात्रि का सातवां दिन

30 सितंबर 2025 – महाअष्टमी (महागौरी पूजा)- नवरात्रि का आठवां दिन

1 अक्टूबर 2025 – महानवमी (सिद्धिदात्री पूजा)- नवरात्रि का नौवां दिन

2 अक्टूबर 2025 – विजयादशमी

तिथि का बढ़ना शुभ- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र की तिथि बढ़ना शुभ होता है।