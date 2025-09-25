नवरात्र में करें दुर्गा सप्तशति का पाठ, हर अध्याय से मिलता है यह फल

Durga Saptshati path: नवरात्र में मां के नौ रूपों की अराधना होती है। इन नौ दिनों में देवी के दुर्गासप्तशती पाठ की महत्ता का गुणगान किया जाता है। श्री दुर्गासप्तशती की रचना ऋषि मार्कण्डेय ने मार्कण्डेय पुराण में की थी। नवरात्र में इसका पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

नवरात्र में मां के नौ रूपों की अराधना होती है। इन नौ दिनों में देवी के दुर्गासप्तशती पाठ की महत्ता का गुणगान किया जाता है। श्री दुर्गासप्तशती की रचना ऋषि मार्कण्डेय ने मार्कण्डेय पुराण में की थी। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है तो इसका लाभ लेने के लिए देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक मंत्र पढ़ें। लेकिन अंत में देवी सूक्तम जरूर करें।

समय कम हो तो ये अध्याय करें श्री दुर्गा सप्तशती में तेरह अध्याय हैं। हर पाठ का अपना महत्व है। नवरात्र के नौ दिनों में बड़े आराम से आप नौ अध्याय पढ़ सकते हैं। अगर आप संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पांचवा, सातवां, आठवां और ग्यारह में से किसी एक का पाठ कर सकते हैं। इन पाठों को करने से आपको लाभ होगा। नीचे पढ़कर आप इन पाठों का महत्व जान सकते हैं।

दुर्गासप्तशती के हर पाठ का महत्व प्रथम अध्याय: का पाठ करने से चिंताओं का नाश होता है और सभी शत्रुओं का नाश होता है। दूसरे अध्याय का पाठ करने से तनाव नहीं होता है। तीसरे अध्याय का पाठ करने से विजय मिलती है। चौथे अध्याय के पाठ से धन लाभ, सुंदर लाइफ पार्टनर मिलता है। पांचवे अध्याय के पाठ से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। छठे और सातवें अध्याय के पाठ से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। आठवां अध्याय के पाठ से धन लाभ , नवें अध्याय के पाठ से जो खोया है वो मिल जाता है। दसवें अध्याय से संतान का सुख मिलता है। ग्यारहवें अध्याय से बिजनेस चमकता है, सुख-संपति व ऐश्वर्य मिलती है। बारहवें अध्याय से रोग ठीक होते हैं, निर्भय होकर मान सम्मान मिलता है। तेरहवें अध्याय से सभी मनोकामना पूरी होती है।