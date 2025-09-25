Shardiya Navratri Durga Puja Panchami tithi to sindoor khela know Bangal durga Puja Calender Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा पंचमी से होगी शुरू, सिंदूर खेला, दुर्गा विसर्जन तक होता है भव्य आयोजन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा पंचमी से होगी शुरू, सिंदूर खेला, दुर्गा विसर्जन तक होता है भव्य आयोजन

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 03:01 PM
दुर्गा पूजा का पर्व पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड में, धूमधाम से मनाया जाता है। यह प्रतिपदा से शुरू नहीं होता बल्कि पंचमी तिथि से शुरू होता है। कुल पांच दिनों के इस पर्व में बिल्व निमंत्रण से मां को आमंत्रित किया जाता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि में हर तिथि का अपना महत्व है। हर तिथि पर विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है। इसके बाद बंगाल की दुर्गा पूजा में कलश स्थापना पहले दिन नहीं बल्कि पांचवे दिन होती है। नवरात्र की पंचमी तिथि से कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा शुरू होती है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन दिनों में खास पूजा होती है। पंचमी तिथि पर बिल्व निमंत्रण, इसके बाद षष्ठी तिथि पर कल्पारम्भ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास होता है। इसके बाद सप्तमी तिथि पर कोलाबौ पूजा, अष्टमी 30 सितंबर 2025 को संधि पूजा, नवमी को महानवमी, दुर्गा बलिदान, नवमी होम होता है। विजयादशमी को दुर्गा विसर्जन, सिन्दूर उत्सव होता है। अष्टमी के दिन बारह बजे भोग-आरती होती है। इस दिन संधि पूजा की जाती है। नवमी के दिन माता की विशेष पूजा होती है। दशमी के दिन सिंदूर खेला होता है। स्त्रियां मां के चरणों में जो सिंदूर चढ़ाती हैं, सालभर वही सिंदूर इस्तेमाल करती हैं। इस के बाद महिलाए एक दूसरे माथे पर सिंदूर लगाती है, इसे सिंदूर खेला कहते हैं। इसके बाद मां का विसर्जन कर उन्हें विदा किया जाता है। पूजा की खासियत यह है कि इसके लिए पंडाल में सभी लोग एक साथ एकत्रित होते हैं।

दुर्गा पूजा कैलेंडर

27 सितम्बर पंचमी तिथि के दिन बिल्व निमंत्रण

दुर्गा पूजा षष्ठी तिथि 28 सितंबर से शुरू होगी।

महा सप्तमी, 29 सितंबरको मनाई जाएगी।

महा अष्टमी, संधि पूजा 30 सितंबर को होगी

महानवमी, नवमी होम 1 अक्टूबर को होगा

दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी, सिन्दूर खेला 2 अक्टूबर

