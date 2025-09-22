Shardiya Navratri Day 2 Muhurta Aarti Maa Brahmacharini ki Katha Stotra Navratri 2nd Day 2025 Shardiya Navratri Day 2: सुबह व शाम को इन मुहूर्त में पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी की कथा, स्तोत्र व आरती, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shardiya Navratri Day 2: सुबह व शाम को इन मुहूर्त में पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी की कथा, स्तोत्र व आरती

Shardiya Navratri Day 2, Maa Brahmacharini ki Katha: 23 सितंबर के दिन शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी मां की पूजा का मुहूर्त, मंत्र और कथा- 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 08:23 PM
Shardiya Navratri Day 2: सुबह व शाम को इन मुहूर्त में पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी की कथा, स्तोत्र व आरती

Shardiya Navratri Day 2, Maa Brahmacharini ki Katha: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से मानी जाती है। इस कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता का यह रूप सृष्टि के सर्जक के रूप में पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ध्यान, ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता के इस स्वरूप की आराधना कर ज्ञान-ध्यान के साथ ही वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं।

कल सुबह व शाम को इन मुहूर्त में पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी की कथा, स्तोत्र व आरती

  1. चर - सामान्य 09:12 ए एम से 10:42 ए एम
  2. लाभ - उन्नति 10:42 ए एम से 12:13 पी एम
  3. अमृत - सर्वोत्तम 12:13 पी एम से 01:44 पी एम
  4. लाभ - उन्नति 07:46 पी एम से 09:15 पी एम
  5. ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम
  6. अभिजित मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:37 पी एम
  7. विजय मुहूर्त- 02:14 पी एम से 03:03 पी एम
  8. गोधूलि मुहूर्त- 06:16 पी एम से 06:40 पी एम
  9. अमृत काल- 07:06 ए एम से 08:51 ए एम
  10. द्विपुष्कर योग- 01:40 पी एम से 04:51 ए एम, सितम्बर 24

ब्रह्मचारिणी मां का मंत्र

  • या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  • ह्रीं श्री अम्बिकायै नम:
  • ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः॥
  • दधाना काभ्याम् क्षमा कमण्डलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥

मां ब्रह्मचारिणी की कथा

मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमवान के घर जन्म लिया था। नारदजी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया, ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल-फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनक तप देखकर सभी देवता, ऋषि-मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तक कोई नहीं कर सकता है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे।

मां ब्रह्मचारिणी स्तुति

या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

श्री ब्रह्मचारिणी स्तोत्रम्

तपश्चारिणी त्वंहि तापत्रय निवारणीम्।

ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥

शङ्करप्रिया त्वंहि भुक्ति-मुक्ति दायिनी।

शान्तिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्॥

ब्रह्मचारिणी माता की आरती

जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता।

जय चतुरानन प्रिय सुख दाता॥

ब्रह्मा जी के मन भाती हो।

ज्ञान सभी को सिखलाती हो॥

ब्रह्म मन्त्र है जाप तुम्हारा।

जिसको जपे सरल संसारा॥

जय गायत्री वेद की माता।

जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता॥

कमी कोई रहने ना पाये।

कोई भी दुःख सहने न पाये॥

उसकी विरति रहे ठिकाने।

जो तेरी महिमा को जाने॥

रद्रक्षा की माला ले कर।

जपे जो मन्त्र श्रद्धा दे कर॥

आलस छोड़ करे गुणगाना।

मां तुम उसको सुख पहुंचाना॥

ब्रह्मचारिणी तेरो नाम।

पूर्ण करो सब मेरे काम॥

भक्त तेरे चरणों का पुजारी।

रखना लाज मेरी महतारी॥

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

