नवरात्रि के नौवें दिन कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा? जानें मुहूर्त, विधि, भोग, रंग, मंत्र और आरती
मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है: नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जानें मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र, भोग और आरती।
Shardiya Navratri 9th day 2026, maa siddhidatri puja vidhi: नवरात्रि का नौवां दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। मान्यता है कि नवरात्रि की नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ हवन और कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से जातक को यश, बल और धन मिलता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री भक्तों को मनवांछित फल देने के साथ ही सुख-समृद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। जानें मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मुहूर्त, भोग, मंत्र, रंग और आरती।
मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि:
महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद एक चौकी पर मां की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
मां को लाल गुलाब, फल, नारियल, रोली, अक्षत, फूल और सात्विक प्रसाद अर्पित करें।
मां सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें और मां की आरती उतारें।
मां के पूजन के बाद कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर भोजन कराएं और अंत में दक्षिणा दें।
मां सिद्धिदात्री के पूजन मुहूर्त:
नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026, सुबह 10:51 बजे
नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026, दोपहर 12:50 बजे
19 अक्टूबर 2026 को मां सिद्धिदात्री की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:43 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 05:49 बजे से शाम 06:14 बजे तक रहेगा।
20 अक्टूबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:33 बजे से सुबह 05:21 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 06:34 बजे से सुबह 08:20 बजे तक रहेगा। लाभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक रहेगा।
मां सिद्धिदात्री का प्रिय भोग:
मां सिद्धिदात्री का मुख्य भोग हलवा, पूड़ी और काले चने है। मान्यता है कि मां को हलना, पूड़ी और चने का भोग लगाने से मनवांछित फल मिलता है।
मां सिद्धिदात्री का प्रिय मंत्र:
मां सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए मंत्र 'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः' का 11, 21 या 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए।
नवरात्रि के नौवें दिन का शुभ रंग और पुष्प:
नवरात्रि के नौवें दिन मोरपंखी हरा रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मां सिद्धिदात्री को सफेद कमल प्रिय है। इसके अलावा देवी को नीला कमल, चंपा, गुड़हल, चमेली और अपराजिता का पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है।
मां सिद्धिदात्री की आरती:
जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री।
भक्तों के दुख हरने वाली, जग की सुखदात्री॥
कमल आसन पर विराजो, मुख पर तेज निराला।
तेरी कृपा से माता, जग में हो उजियाला॥
चार भुजाओं वाली माता, महिमा अपरंपारा।
तेरे चरणों में मैया, जीवन है हमारा॥
ज्ञान और सद्बुद्धि देना, रखना लाज हमारी।
सुख-समृद्धि से भर देना, मैया दुनिया सारी॥
जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री।
सब पर कृपा बरसाने वाली, जग की सुखदात्री॥
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान