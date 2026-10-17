नवरात्रि में फूल चढ़ाते समय ना करें ये गलती, मां दुर्गा की पूजा में वर्जित हैं ये चीजें
नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते समय तुलसी, मदार, धतूरा और दूर्वा घास चढ़ाने से बचें। जानें देवी दुर्गा को प्रिय और वर्जित फूलों के संपूर्ण शास्त्र सम्मत नियम।
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के दौरान फूलों का विशेष महत्व होता है। भक्त माता रानी को लाल गुड़हल, गुलाब और दूसरे सुगंधित फूल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि देवी की पूजा में फूल चढ़ाते समय उनकी पवित्रता और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। कुछ फूल और पत्तियां ऐसी हैं, जिन्हें मां दुर्गा की पूजा में चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मुरझाए या जमीन पर गिरे फूल भी पूजा के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा को कौन-से फूल और पत्तियां अर्पित करने से बचना चाहिए।
मां दुर्गा को ना चढ़ाएं तुलसी और दूर्वा
हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है और इसे भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। लेकिन कुछ धार्मिक परंपराओं में मां दुर्गा की पूजा के दौरान तुलसी पत्र अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसी तरह दूर्वा घास भगवान गणेश की पूजा में विशेष स्थान रखती है। मान्यता के अनुसार, इसे मां दुर्गा को चढ़ाने के बजाय उनकी पूजा में निर्धारित फूलों और सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए।
आक, धतूरा और कनेर के फूल चढ़ाने से बचें
आक या मदार और धतूरे के फूल मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा से जुड़े माने जाते हैं। इसलिए कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन्हें मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी तरह कनेर के फूलों को भी देवी की पूजा में चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि के दौरान भक्तों को फूल चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे पूजा की परंपरा के अनुकूल हों। मां दुर्गा की आराधना में लाल गुड़हल और लाल गुलाब जैसे फूल विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं।
हारसिंगार और तगर के फूल
कुछ धार्मिक परंपराओं में हारसिंगार और तगर के फूलों को मां दुर्गा की पूजा में अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, फूलों को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। इसलिए पूजा करते समय परंपरा या स्थानीय धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखना उचित माना जाता है। नवरात्रि में फूलों का चयन करते समय उनकी स्वच्छता भी जरूरी है। देवी को अर्पित करने के लिए ऐसे फूल चुनें, जो ताजे हों और जिनमें किसी तरह की गंदगी या खराबी ना हो।
मां दुर्गा को कैसे फूल चढ़ाने चाहिए?
मां दुर्गा की पूजा में फूलों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मुरझाए हुए, जमीन पर गिरे या अपवित्र स्थानों पर उगे फूल देवी को अर्पित नहीं करने चाहिए। फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई हों या उनमें सड़न दिखाई दे, तो उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए फूल तोड़ते समय उन्हें साफ हाथों से लें और अर्पित करने से पहले उनकी स्थिति जांच लें।
मां दुर्गा को प्रिय माने जाते हैं ये फूल
नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के लिए लाल गुड़हल और लाल गुलाब के फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ लाल चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, लौंग और शहद जैसी सामग्री का भी धार्मिक महत्व माना जाता है। भक्त इन चीजों को श्रद्धापूर्वक माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं। पूजा में सबसे जरूरी बात स्वच्छता, श्रद्धा और परंपरा का ध्यान रखना है।
नवरात्रि में फूलों की शुद्धता और वर्जित सामग्रियों का ध्यान रखकर की गई देवी साधना सफल और मनोवांछित फल देने वाली होती है।
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