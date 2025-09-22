Shardiya Navratri 2025 :When is Navratri Ashtami and Navami tithi Kanya Pujan Navratri 2025 : इस साल कन्या पूजन कब होगा, जानें कब है शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Navratri 2025 : इस साल कन्या पूजन कब होगा, जानें कब है शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि

Shardiya Navratri 2025 Date:शक्ति स्वरुपा मां दुर्गा के सभी नौ स्वरुपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज, सोमवार से शुरू हो रहा है। इसे शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन नवरात्र से सकारात्मक एनर्जी आपके घर और जीवन में प्रवेश करती है।

Mon, 22 Sep 2025
शक्ति स्वरुपा मां दुर्गा के सभी नौ स्वरुपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज, सोमवार से शुरू हो गया है। इसे शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन नवरात्र से सकारात्मक एनर्जी आपके घर और जीवन में प्रवेश करती है। शारदीय नवरात्र का व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इस साल 10 दिन के नवरात्र हैं। इस साल चतुर्थी तिथि दो दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी को नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, यहां जानें कब है नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि

इस बार नवरात्र 10 दिन के हैं। इसलिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन रहेगी। दअसल परंपरा के अनुसार कुछ लोगों के अष्टमी को कन्या पूजन तो कुछ लोगों के नवमी को कन्या पूजन होता है। पंचांग के अनुसार इस नवरात्र में अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4 बजकर 31 मिनट से हो रही है, वहीं इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 6 मिनट पर हो रहा है। ऐसे में महाष्टमी मंगलवार 30 सितंबर को होगी। इस दिन कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन पर मां दुर्गा के आठवें रूप, महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था।

महानवमी कब है

नवरात्र की अष्टमी तिथि के बाद नवमी तिथि में कुछ लोगों के कन्या पूजन होता है। इस साल महानवमी की तिथि 1 अक्टूबर 2025, बुधवार को पड़ेगी। इस दिन मां दुर्गा के नवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की करते हैं। भक्त इस दिन भी कन्या पूजन और हवन करते हैं। इस दिन नवरात्र व्रत का पारण होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

